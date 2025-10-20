Трамп анонсировал визит в Китай и назвал сроки

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай уже в начале следующего года.

Трамп сказал, что по-прежнему планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в конце этого месяца в Южной Корее.

Также американский лидер обратил внимание, что более высокие тарифы для Китая вступят в силу 1 ноября, если США и Пекин не смогут достичь сделки. Однако он выразил оптимизм по поводу перспектив достижения соглашения, заявив, что Китай ведет себя очень "уважительно" и платит США "огромные суммы" в виде тарифов.

В настоящее время тарифы на китайский импорт составляют 30%.