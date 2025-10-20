ua en ru
Трамп анонсировал визит в Китай и назвал сроки

Вашингтон, Понедельник 20 октября 2025 21:43
Фото: лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай уже в начале следующего года.

Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит CBS News.

Трамп сказал, что по-прежнему планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в конце этого месяца в Южной Корее.

Также американский лидер обратил внимание, что более высокие тарифы для Китая вступят в силу 1 ноября, если США и Пекин не смогут достичь сделки. Однако он выразил оптимизм по поводу перспектив достижения соглашения, заявив, что Китай ведет себя очень "уважительно" и платит США "огромные суммы" в виде тарифов.

В настоящее время тарифы на китайский импорт составляют 30%.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

Напомним, президент США Дональд Трамп в начале октября заявлял, что он может встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.

Но 10 октября американский лидер выступил с резкой критикой Китая. По его словам, Пекин "рассылает письма странам по всему миру, заявляя о намерении ввести экспортный контроль на все элементы производства, связанные с редкоземельными металлами".

Трамп подчеркивал, что такая ситуация может создать трудности практически для каждой страны.

Также президент США подчеркивал, что в его встрече с Си Цзиньпином больше нет необходимости.

Буквально через неделю Трамп начал снова хвалить китайского лидера и добавил, что он согласен встретиться с ним в Южной Корее. По его словам, у США "все будет хорошо с Китаем". Также американский лидер добавил, что хочет справедливой сделки.

