Зеленский посетит Мюнхен, но переговоры будут проходить в кулуарах, - глава MSC

Переговоры во время Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которую посетит президент Владимир Зеленский, пройдут в кулуарах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's .

"Мы надеемся, что Мюнхен будет использован - и мы имеем признаки того, что он будет использован - для достижения прогресса по миру в Украине... Мы предполагаем, что переговоры будут проходить в кулуарах . Я оставлю открытым вопрос, будет ли объявлен план на конференции", - добавил Гойсен.

По словам главы MSC Кристофа Гойсена, ожидается, что Зеленский также посетит конференцию, что позволит провести потенциальные переговоры с представителями ключевых союзников Киева .

Кроме того, MSC посетит и американская делегация в которую войдут:

Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности - это форум на котором ежегодно поднимают вопросы международной безопасности. В этом году конференция будет проходить с 14 по 16 февраля. Ожидается, что ее посетят около 60 стран, 150 министров со всего мира, а также руководители международных организаций.

Как и отмечалось выше, MSC посетит и Кэллог. Ранее отдельные СМИ писали о том, что чиновник представитель план президента США Дональда Трампа по завершению полномасштабной войны в Украине, впрочем, позже Келлог лично это опроверг. Также известно, что спецпредставитель США после форума посетит и Украину.

Подробнее о том, что известно о нынешней Мюнхенской конференции по безопасности - читайте в материале РБК-Украина"Мюнхенская конференция по безопасности 2025: когда состоится и кто примет участие".

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