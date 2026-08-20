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Трамп анонсировал самую масштабную экономическую операцию против Ирана

04:26 20.08.2026 Чт
2 мин
Президент США предупредил: под удар попадет и любая помогающая Тегерану страна.
aimg Екатерина Коваль
Трамп анонсировал самую масштабную экономическую операцию против Ирана Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что запускает "самую сокрушительную экономическую операцию" против Ирана в истории. По его словам, любая страна, чьи финансовые учреждения или компании будут помогать Тегерану обходить давление, также столкнется с жесткими экономическими последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Что заявил Трамп

Президент США заявил, что никто не давал Ирану больше шансов заключить соглашение, чем он, однако Тегеран "трагически" не воспользовался этой возможностью. В ответ Трамп объявил о запуске "экономической войны и изоляции беспрецедентного масштаба" против Ирана.

По его словам, иранский флот уничтожен, авиация разрушена, военные заводы превращены в руины, а валюта страны обесценилась - режим, по словам президента, "держится на волоске".

Угрозы другим странам

Отдельно Трамп предупредил: любая страна, которая позволит своим финансовым учреждениям, бизнесу, аэропортам или государственным структурам оказывать Ирану какую-либо поддержку, тоже столкнется с "огромными экономическими последствиями".

Президент прямо перечислил методы, которые, по его словам, должны немедленно прекратиться – контрабанду нефти, валютные свопы, наличные переводы, обменники, регистрацию судов под иностранными флагами и фиктивные компании.

"Вы знаете, кто вы", - обратился он в причастные страны.

Трамп назвал эту инициативу "экономическим Днем Д" и призвал союзников США присоединиться к изоляции и поражению Ирана, назвав иранский режим "маньяками, которые уже на канатах". Президент также повторил, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

Заявление Трампа о запуске масштабной экономической операции прозвучало на фоне продолжительного напряжения между США и Ираном. Еще в середине августа WSJ сообщало, что Иран готовится к более серьезному конфликту с США - несмотря на подписанный в июне меморандум о временном прекращении боевых действий, Тегеран все это время готовил силы к возможному возобновлению войны.

Напряжение растет и среди союзников Вашингтона в регионе. The Washington Post писало, что среди партнеров США в Персидском заливе растет недовольство - там все больше озабочены неспособностью Трампа достичь дипломатического урегулирования с Ираном. А накануне Трамп заявлял о намерении объявить Ормузский пролив по территории США, хотя в Иране это заявление высмеяли, назвав невозможным установить контроль над проливом через пост в соцсетях.

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Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ормузский пролив
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