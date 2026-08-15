На Ближнем Востоке растет недовольство политикой Трампа в отношении Ирана, - WP
Среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство Вашингтоном. Страны все больше обеспокоены, что президент Дональд Трамп не способен обеспечить дипломатические усилия для достижения мира с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Издание отмечает, что в последние недели Трамп неоднократно угрожал Ирану, но затем отзывал свои угрозы, ссылаясь на прогресс в переговорах.
По словам источников, после нескольких месяцев конфликта и продолжающихся ударов со стороны Ирана и его ставленников, правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна теперь едины в своем недовольстве администрацией Трампа.
Причем некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных американских военных объектов на своей территории.
"Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это", - сказал один из чиновников Персидского залива, добавив, что гнев в отношении США достиг своего пика.
Страны Персидского залива по-прежнему полагаются на Вашингтон как на близкого партнера в сфере безопасности и крупного поставщика оружия. Также отмечается, что в Катаре и Бахрейне расположены крупные американские базы. Однако недовольство заставляет некоторые государства рассматривать новые варианты.
По словам высокопоставленного европейского чиновника, соглашения о взаимной обороне, которое было подписано Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном на прошлой неделе, стало "сигналом для США".
"Соглашение показывает, что три могущественных мусульманских государства "пытаются диверсифицировать свои партнерства в свете безопасности и обороны. В их представлении, США недостаточно", - сказал чиновник, который регулярно контактирует с лидерами стран Персидского залива.
При этом представитель Белого дома заявил изданию, что у Трампа "прекрасные отношения со всеми нашими партнерами из стран Персидского залива".
"Соединенные Штаты поддерживают регулярный контакт со всеми нашими региональными союзниками еще до начала операции "Эпическая ярость". В результате террористических действий Иран оказался в большой изоляции, чем когда-либо прежде", - сказал чиновник.
Что еще важно знать
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон именно как минимум два плана по Ирану - либо дожидаться краха в экономике страны, либо снова совершить масштабную атаку.
К слову, вчера Трамп заявил, что в ближайшее время планирует объяснить Ормузский пролив территорией США. Однако сегодня в Иране высмеяли слова Трампа, подчеркнув, что водный путь невозможно захватить твитом в соцсетях.