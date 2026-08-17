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Иран готовится к более серьезному конфликту с США, - WSJ

07:40 17.08.2026 Пн
3 мин
Что известно о подготовке Ирана?
aimg Эдуард Ткач
Иран готовится к более серьезному конфликту с США, - WSJ Фото: Иран готовит свои силы к расширению войны и повышению издержек для США (Getty Images)
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В середине июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который временно остановил боевые действия. Однако все это время Иран готовится к тому, что конфликт возобновится и будет более серьезным..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников, после того, как президент США Дональд Трамп подписал в июне меморандум, представители администрации разъехались по разным местам, чтобы заручиться поддержкой сделки, которая, как они считали, откроет Ормузский пролив.

Однако лидеры жестокой линии Ирана собрались в Тегеране и разработали другой план. По их мнению, сделка, вероятно, была лишь попыткой США и Израиля снизить давление на мировую экономику и выиграть время для более масштабного нападения в будущем.

Поэтому вместо того, чтобы полагаться на переговоры, лидеры Ирана потратили последние пару месяцев на подготовку к более серьезному конфликту.

Их усилия включают предоставление Корпусу стражей исламской революции большего контроля над регулярной армией страны, назначение на ключевые должности закаленных ветеранов войны с Ираком и прошлых внутренних репрессий, а также расширение операций внутренней контрразведки, и наращивание производства ракет и беспилотников.

Кроме того, руководство быстро перехватило инициативу, атакуя суда, чтобы усилить контроль Ирана над Ормузским проливом, и расширило поле боя до Красного моря, которое Саудовская Аравия использовала, чтобы обойти иранскую блокаду Персидского залива.

По словам источников, арабские разведслужбы получили доказательства, включая переписку между Ираном и союзными ему вооруженными группировками в Йемене и Ираке - которые свидетельствуют о стратегическом сдвиге в руководстве страны, придерживающимся жесткой линии.

Исходя из этих данных, Иран готовит свои силы к расширению войны и повышению издержек для США. Лидеры Ирана, вызывая тревогу у более слабых стран Персидского залива, таких как Кувейт, все чаще говорят о проведении наступательных операций на территории противника.

Главная цель Тегерана - причинить противнику достаточно серьезный ущерб, чтобы гарантировать, что атаки, подобные тем, которые Иран пережил во время 12-дневной войны в 2025 году, а также продолжающийся конфликт - больше не повторились.

"В Иране также широко распространено мнение, что главная война еще не началась. Все, что мы видели до сих пор, все интерпретируется через призму тактики "салями" - ограниченной, постепенной эскалации, направленной на ослабление возможностей противника перед более масштабным противостоянием", - сказал Мохаммад Хасан Сангтараш, аналитик по вопросам обороны, близкий к иранскому правительству.

WSJ пишет, что подготовка Ирана указывает на огромный разрыв между тем, как Вашингтон и Тегеран воспринимают этот этап войны. Это расхождение привело к жесткой переговорной позиции и нежеланию иранского руководства заключать соглашения, что постоянно ставит Дональда Трампа в тупик.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, на днях The Washington Post сообщило, что среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство Вашингтоном. Страны все больше обеспокоены, что Трамп не может обеспечить усилия в дипломатии, чтобы достичь мира с Ираном.

Также мы писали, что на днях Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует объявить Ормузский пролив территорией США. Но в Иране его слова высмеяли, заявив, что невозможно взять контроль над проливом постом в соцсетях.

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