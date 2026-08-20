Трамп анонсував наймасштабнішу економічну операцію проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що запускає "найнищівнішу економічну операцію" проти Ірану в історії. За його словами, будь-яка країна, чиї фінансові установи чи компанії допомагатимуть Тегерану обходити тиск, також зіткнеться з жорсткими економічними наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа в соцмережі Truth Social .

Що заявив Трамп

Президент США заявив, що ніхто не давав Ірану більше шансів укласти угоду, ніж він, однак Тегеран "трагічно" не скористався цією можливістю. У відповідь Трамп оголосив про запуск "економічної війни та ізоляції безпрецедентного масштабу" проти Ірану.

За його словами, іранський флот знищено, авіацію зруйновано, військові заводи перетворені на руїни, а валюта країни знецінилася - режим, за словами президента, "тримається на волосині".

Погрози іншим країнам

Окремо Трамп попередив: будь-яка країна, яка дозволить своїм фінансовим установам, бізнесу, аеропортам чи державним структурам надавати Ірану бодай якусь підтримку, теж зіткнеться з "величезними економічними наслідками".

Президент прямо перелічив методи, які, за його словами, мають негайно припинитися - контрабанду нафти, валютні свопи, готівкові перекази, обмінники, реєстрацію суден під іноземними прапорами та фіктивні компанії.

"Ви знаєте, хто ви", - звернувся він до причетних країн.

Трамп назвав цю ініціативу "економічним Днем Д" і закликав союзників США долучитися до ізоляції та поразки Ірану, назвавши іранський режим "маніяками, які вже на канатах". Президент також повторив, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю.