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Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив по территории США

00:08 15.08.2026 Сб
2 мин
Пролив юридически принадлежит совсем другим странам
aimg Екатерина Коваль
Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив по территории США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует объявить Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов. На самом деле юрисдикцию над проливом имеют Иран и Оман, а Вашингтон никаких прав на нее не имеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Что заявил Трамп

Выступая на Лонг-Айленде в пятницу, Трамп сказал: "Очень скоро я объявлю Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов". Заявление он сделал во время речи о борьбе со "преступностью" в США, и никаких объяснений, каким образом собирается сделать это стратегически важное водное сообщение американской территорией, не дал - несмотря на то, что юридически США не имеют над проливом никакой юрисдикции.

Ормузский пролив расположен между Персидским и Оманским заливами: на северном побережье - Иран, на южном – Оман. Через этот пролив проходит примерно 20% мирового объема нефти и газа, а из-за войны США с Ираном и последующее закрытие пролива цены на энергоносители в мире резко возросли.

О чем говорит Трамп уже шесть месяцев

С тех пор, как конфликт начался примерно полгода назад, Трамп неоднократно заявлял, что США контролируют пролив. Дважды он разворачивал там морскую блокаду, настаивая на американском доминировании над транзитом нефти из региона.

Что отвечает Иран

В Иране заявления Трампа о контроле над водным путем отрицают. В среду Управление Персидского залива и Ормузского пролива Ирана написало в соцсети X, что независимо от того, кому пролив "принадлежит", реальность не изменится: Ормузский пролив остается заблокированным и не откроется, пока не примут условия Ирана.

Ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает обостряться. В тот же день Reuters сообщило, что движение танкеров по проливу почти остановилось - это произошло после того, как Иран обстрелял еще два судна. Ранее вечером в четверг МИД ОАЭ обвинил Иран в очередной атаке, после того как государственная нефтяная компания ADNOC заявила о нападении на два своих судна именно в этом проливе.

Заявления о контроле над водным путем раздаются с обеих сторон. Ранее президент США заявил, что Штаты полностью контролируют Ормузский пролив, тогда как Иран настаивает, что управляет им единолично. На фоне этого противостояния США также анонсировали беспрецедентные меры против Ирана - в первую очередь речь идет о мощном экономическом давлении на режим.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Ормузский пролив
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