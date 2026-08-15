Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив по территории США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует объявить Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов. На самом деле юрисдикцию над проливом имеют Иран и Оман, а Вашингтон никаких прав на нее не имеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Что заявил Трамп

Выступая на Лонг-Айленде в пятницу, Трамп сказал: "Очень скоро я объявлю Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов". Заявление он сделал во время речи о борьбе со "преступностью" в США, и никаких объяснений, каким образом собирается сделать это стратегически важное водное сообщение американской территорией, не дал - несмотря на то, что юридически США не имеют над проливом никакой юрисдикции.

Ормузский пролив расположен между Персидским и Оманским заливами: на северном побережье - Иран, на южном – Оман. Через этот пролив проходит примерно 20% мирового объема нефти и газа, а из-за войны США с Ираном и последующее закрытие пролива цены на энергоносители в мире резко возросли.

О чем говорит Трамп уже шесть месяцев

С тех пор, как конфликт начался примерно полгода назад, Трамп неоднократно заявлял, что США контролируют пролив. Дважды он разворачивал там морскую блокаду, настаивая на американском доминировании над транзитом нефти из региона.

Что отвечает Иран

В Иране заявления Трампа о контроле над водным путем отрицают. В среду Управление Персидского залива и Ормузского пролива Ирана написало в соцсети X, что независимо от того, кому пролив "принадлежит", реальность не изменится: Ормузский пролив остается заблокированным и не откроется, пока не примут условия Ирана.