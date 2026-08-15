"Нельзя захватить твитом": в Иране высмеяли намерения Трампа по Ормузскому проливу
Спор вокруг Ормузского пролива снова обострился. В ответ на планы США Тегеран заявил о готовности и дальше блокировать ключевой маршрут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети X заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади.
Гарибабади резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможности объявить Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов.
Он заявил, что стратегический водный путь невозможно "захватить" посредством сообщений в соцсети, авианосца, приказа или предвыборной речи.
"Ормузский пролив нельзя захватить ни посредством твита, ни посредством авианосца, ни путем издания приказа, ни во время предвыборной речи. Иран не боится угроз и не испугается демонстрации силы", - написал замглавы МИД.
По его словам, Ормузский пролив "принадлежал Ирану, принадлежит Ирану и останется на иранском". Он также заявил, что пролив будет открываться и закрываться только по решению Тегерана.
"Один раз и навсегда смиритесь с реальностью: к этому моменту вы потерпели стратегические и тяжелые поражения", - подчеркнул Гарибабади.
Он призвал США отказаться от "фантастических иллюзий". В противном случае, по его словам, Иран продолжит блокаду пролива.
Накануне Трамп заявил, что в ближайшее времяпланирует объявить Ормузский пролив по территории США. Выступая на Лонг-Айленде, американский президент сказал: "Очень скоро я объявлю Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов".
В то же время Трамп не объяснил, каким образом Вашингтон планирует предоставить стратегическому водному пути такой статус. Юрисдикцию над отдельными частями пролива имеют Иран и Оман.