FT узнало содержание "прорывного" мирного плана Трампа по Сектору Газа

Президент США Дональд Трамп представил лидерам арабских стран новый мирный план по Сектору Газа. Он, в частности, предусматривает постоянное прекращение огня между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По информации издания, план из 21 пункта, кроме прекращения огня, также предусматривает полное освобождение заложников и развертывание международной стабилизационной силы на территории, которую захватил Израиль.

Также, как рассказали источники FT, план содержит подробности о том, кто будет управлять и обеспечивать безопасность Сектора Газа после окончания конфликта. Международный надзорный орган будет контролировать палестинский комитет, который временно возьмет на себя администрирование Газы.

В то же время израильские силы должны вернуться на позиции, которые занимали во время временного прекращения огня с января по март, а затем полностью покинуть территорию после развертывания стабилизационной силы. ХАМАС не будет участвовать в управлении, а жителей Газы не планируют принудительно выселять.

Безопасность будет обеспечиваться международной стабилизационной силой, в формировании которой ожидается участие арабских и мусульманских стран.

США нацелены на постоянное прекращение огня и освобождение всех оставшихся заложников ХАМАСА - около 20 человек - единым этапом. Палестинская администрация примет участие в управлении, однако арабские и мусульманские государства хотят расширить ее роль.

Пока неизвестно, примет ли такой мирный план премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который должен встретиться с Трампом в понедельник, 29 сентября.