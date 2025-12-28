ua en ru
Путин и Трамп договорились создать две рабочие группы по мирному плану

США, Воскресенье 28 декабря 2025 20:47
Путин и Трамп договорились создать две рабочие группы по мирному плану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора договорились создать две рабочие группы по мирному плану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова помощника российского диктатора Юрия Ушакова, которые цитируют российские СМИ.

По словам Ушакова, первая группа будет заниматься вопросами безопасности, а вторая - экономической проблематикой.

Параметры работы групп будут сформулированы в начале января следующего года, пишут росСМИ.

В целом, как сообщил Ушаков, весь разговор длился 1 час и 15 минут и носил "дружеский, доброжелательный и деловой характер".

По его словам, Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренность о "мирном, долговременном урегулировании украинского конфликта".

Ушаков сообщил, что предложенные украинцами и европейцами варианты временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведут лишь к затягиванию конфликта и грозят возобновлением боевых действий.

"Для их окончательного прекращения нужно, прежде всего, конечно, от Киева, смелое, ответственное политическое решение. Это решение, касающееся Донбасса", - сказал он.

Ушаков сослался на слова Трампа о том, что он "вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому регулированию". И что "именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским".

По словам Ушакова, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились вновь оперативно переговорить по телефону по итогам встречи президента США Мар-а-Лаго с украинской командой сегодня вечером.

Трамп о телефонном разговоре с Путиным

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что имел сегодня "продуктивный разговор" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Стоит заметить, что ранее представители Кремля заявляли, что в этом году не планируется разговор Трампа и Путина.

Но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит контакт с США, чтобы понять, насколько изменился мирный план американского лидера Дональда Трампа после согласования с Украиной.

