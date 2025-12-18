Россия готовит контакт с США, чтобы понять, насколько изменился мирный план американского лидера Дональда Трампа после согласования с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

Он напомнил, что в течение последних недель американские переговорщики во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом проводили консультации по мирному плану. Песков отметил, что в этих обсуждениях участвовали европейские страны и Украина, в том числе украинский лидер Владимир Зеленский. "Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами", - сообщил пресс-секретарь диктатора.