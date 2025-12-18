У Путина готовят контакт с США после согласования мирного плана Трампа с Украиной
Россия готовит контакт с США, чтобы понять, насколько изменился мирный план американского лидера Дональда Трампа после согласования с Украиной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.
Он напомнил, что в течение последних недель американские переговорщики во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом проводили консультации по мирному плану.
Песков отметил, что в этих обсуждениях участвовали европейские страны и Украина, в том числе украинский лидер Владимир Зеленский.
"Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами", - сообщил пресс-секретарь диктатора.
Переговоры по мирному плану
Напомним, в прошлом месяце администрация Белого Дома предложила мирный план по завершению войны в Украине. Изначально в документе было 28 пунктов, но большинство из них не отвечало интересам Украины, а наоборот, поддерживала интересы россиян.
Известно, что план разделили на три части: гарантии безопасности, по которым якобы есть значительный прогресс, рамочное соглашение, состоящее из 20 пунктов, а также документ по восстановлению послевоенной Украины.
Вечером 15 декабря в Берлине завершился очередной раунд переговоров по мирному плану. В переговорах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ЕС и посланцы США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.
По результатам встречи европейские лидеры вышли с совместным заявлением, которое касается гарантий безопасности и восстановления Украины.
При этом согласно данным СМИ, Трамп также был очень доволен ходом переговоров между украинской и американской делегациями. Отмечается, что большинство вопросов удалось урегулировать.
Подробнее о чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане, - читайте в материале РБК-Украина.