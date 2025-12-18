ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Путина готовят контакт с США после согласования мирного плана Трампа с Украиной

Россия, Четверг 18 декабря 2025 18:09
UA EN RU
У Путина готовят контакт с США после согласования мирного плана Трампа с Украиной Фото: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия готовит контакт с США, чтобы понять, насколько изменился мирный план американского лидера Дональда Трампа после согласования с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

Он напомнил, что в течение последних недель американские переговорщики во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом проводили консультации по мирному плану.

Песков отметил, что в этих обсуждениях участвовали европейские страны и Украина, в том числе украинский лидер Владимир Зеленский.

"Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами", - сообщил пресс-секретарь диктатора.

Переговоры по мирному плану

Напомним, в прошлом месяце администрация Белого Дома предложила мирный план по завершению войны в Украине. Изначально в документе было 28 пунктов, но большинство из них не отвечало интересам Украины, а наоборот, поддерживала интересы россиян.

Известно, что план разделили на три части: гарантии безопасности, по которым якобы есть значительный прогресс, рамочное соглашение, состоящее из 20 пунктов, а также документ по восстановлению послевоенной Украины.

Вечером 15 декабря в Берлине завершился очередной раунд переговоров по мирному плану. В переговорах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ЕС и посланцы США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

По результатам встречи европейские лидеры вышли с совместным заявлением, которое касается гарантий безопасности и восстановления Украины.

При этом согласно данным СМИ, Трамп также был очень доволен ходом переговоров между украинской и американской делегациями. Отмечается, что большинство вопросов удалось урегулировать.

Подробнее о чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Песков мирный план США
Новости
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW