Трамп третий раз за неделю анонсировал "очень сильный" удар по Ирану
Соединенные Штаты Америки нанесут очень сильный удар по Ирану в течение следующей недели.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы нанесем им (Ирану - ред.) очень сильный удар в течение следующей недели", - сказал Трамп.
Президент США также заявил, что Иран "столкнется с длительным восстановлением" после недавних военных действий.
По его словам, стране понадобятся "годы на восстановление", ведь Соединенные Штаты уже "нанесли Ирану сильный ущерб".
Трамп также отметил, что в случае необходимости США обеспечат военное сопровождение нефтяным танкерам, которые проходят через Ормузский пролив.
В то же время он выразил надежду, что такие действия не понадобятся.
Война США и Израиля против Ирана
Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали военную операцию против Ирана.
В результате ударов в первый день войны был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
В ответ Тегеран начал наносить удары по странам Ближнего Востока - под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и Турция.
Иран также заблокировал прохождение судов через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Это вызвало резкий рост мировых цен на нефть и подорожание логистики из-за повышения стоимости топлива.
Кроме того, появлялись слухи, что Иран мог заминировать Ормузский пролив. В Пентагоне заявили, что в случае подтверждения этой информации США могут нанести удары по иранским судам в регионе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.
Он также заявил, что рост мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном означает большие прибыли для США.
Отметим, что Трамп уже анонсировал "серьезный удар" по Ирану 7 марта.
Также 10 марта министр обороны США Пит Гегсет пообещал нанести самые интенсивные удары по Ирану за все время проведения военной операции.
А сегодня, 13 марта, Трамп намекнул на дальнейшие удары по "безумным подонкам" в Иране.