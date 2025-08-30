ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трагедия в Запорожье: спасатели завершили аварийные работы, пострадали 25 человек

Запорожье, Суббота 30 августа 2025 10:58
UA EN RU
Трагедия в Запорожье: спасатели завершили аварийные работы, пострадали 25 человек Фото: россияне обстреляли Запорожье (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы после вражеских ударов. В результате обстрелов ранения получили 25 человек, среди них трое детей, один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы на местах вражеских ударов: количество раненых возросло до 25 человек, один человек погиб", - рассказали спасатели.

По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки восемь человек госпитализированы - среди них трое детей: 9-летний и 10-летний мальчик и 16-летняя девушка.

Подразделения ГСЧС спасли 6 человек, из них один ребенок. Количество пострадавших пока уточняется.

Спасатели также укротили пожары в квартирах на третьих этажах двух жилых пятиэтажках, площадью 230 кв.м и возгорания:

  • 5 жилых домов,
  • станции технического обслуживания,
  • кафе, общей площадью 550 кв.м.

Тем временем психологи ГСЧС оказали помощь 26 гражданам, среди них было и 3 детей.

"На месте происшествия работали экстренные службы. Сейчас продолжаются восстановительные работы коммунальных служб города", - добавили в службе.

Атака на Украину

Сегодня ночью, 30 августа, российские войска атаковали Украину дронами и ракетами различных типов.

В результате обстрелов в Киевской области ряд поездов испытал значительные задержки. Однако сейчас сотрудники УЗ уже устранили проблемы и восстановили курсирование поездов.

Массированные удары были зафиксированы в Киеве, Луцке, Запорожье, Днепре и еще восьми регионах страны.

В Запорожье от обстрела пострадали частные дома, произошло возгорание.

Российские оккупанты также атаковали Черкассы и область: поврежден лицей, спасатели ликвидируют пожары, вызванные ударами противника.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война России против Украины
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим