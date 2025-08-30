ua en ru
Трагедія у Запоріжжі: рятувальники завершили аварійні роботи, постраждали 25 людей

Запоріжжя, Субота 30 серпня 2025 10:58
Трагедія у Запоріжжі: рятувальники завершили аварійні роботи, постраждали 25 людей Фото: росіяни обстріляли Запоріжжя (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

В Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи після ворожих ударів. Внаслідок обстрілів поранення отримали 25 людей, серед них троє дітей, одна особа загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

" У Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих ударів: кількість поранених зросла до 25 людей, одна особа загинула", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки вісім людей госпіталізовані - серед них троє дітей: 9-річний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

Підрозділи ДСНС врятували 6 людей, з них одна дитина. Кількість постраждалих наразі уточнюється.

Рятувальники також приборкали пожежі у квартирах на третіх поверхах двох житлових п’ятиповерхівках, площею 230 кв.м і загоряння:

  • 5 житлових будинків,
  • станції технічного обслуговування,
  • кафе, загальною площею 550 кв.м.

Цим часом психологи ДСНС надали допомогу 26 громадянам, серед них було й 3 дітей.

"На місці події працювали екстрені служби. Наразі продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста", - додали в службі.

Атака на Україну

Сьогодні вночі, 30 серпня, російські війська атакували Україну дронами та ракетами різних типів.

Внаслідок обстрілів у Київській області ряд потягів зазнав значних затримок. Однак наразі співробітники УЗ вже усунули проблеми та відновили курсування потягів.

Масовані удари було зафіксовано у Києві, Луцьку, Запоріжжі, Дніпрі та ще восьми регіонах країни.

У Запоріжжі від обстрілу постраждали приватні будинки, сталося загоряння.

Російські окупанти також атакували Черкаси та область: пошкоджено ліцей, рятувальники ліквідовують пожежі, спричинені ударами противника.

Більше подробиць про нічну атаку на Україну, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Новини
