Трагедія у Запоріжжі: рятувальники завершили аварійні роботи, постраждали 25 людей
В Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи після ворожих ударів. Внаслідок обстрілів поранення отримали 25 людей, серед них троє дітей, одна особа загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
" У Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих ударів: кількість поранених зросла до 25 людей, одна особа загинула", - розповіли рятувальники.
За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки вісім людей госпіталізовані - серед них троє дітей: 9-річний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина.
Підрозділи ДСНС врятували 6 людей, з них одна дитина. Кількість постраждалих наразі уточнюється.
Рятувальники також приборкали пожежі у квартирах на третіх поверхах двох житлових п’ятиповерхівках, площею 230 кв.м і загоряння:
- 5 житлових будинків,
- станції технічного обслуговування,
- кафе, загальною площею 550 кв.м.
Цим часом психологи ДСНС надали допомогу 26 громадянам, серед них було й 3 дітей.
"На місці події працювали екстрені служби. Наразі продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста", - додали в службі.
Атака на Україну
Сьогодні вночі, 30 серпня, російські війська атакували Україну дронами та ракетами різних типів.
Внаслідок обстрілів у Київській області ряд потягів зазнав значних затримок. Однак наразі співробітники УЗ вже усунули проблеми та відновили курсування потягів.
Масовані удари було зафіксовано у Києві, Луцьку, Запоріжжі, Дніпрі та ще восьми регіонах країни.
У Запоріжжі від обстрілу постраждали приватні будинки, сталося загоряння.
Російські окупанти також атакували Черкаси та область: пошкоджено ліцей, рятувальники ліквідовують пожежі, спричинені ударами противника.
Більше подробиць про нічну атаку на Україну, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.