Трагедія у Запоріжжі: рятувальники завершили аварійні роботи, постраждали 25 людей

В Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи після ворожих ударів. Внаслідок обстрілів поранення отримали 25 людей, серед них троє дітей, одна особа загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

" У Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих ударів: кількість поранених зросла до 25 людей, одна особа загинула", - розповіли рятувальники. За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки вісім людей госпіталізовані - серед них троє дітей: 9-річний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина. Підрозділи ДСНС врятували 6 людей, з них одна дитина. Кількість постраждалих наразі уточнюється. Рятувальники також приборкали пожежі у квартирах на третіх поверхах двох житлових п’ятиповерхівках, площею 230 кв.м і загоряння: 5 житлових будинків,

станції технічного обслуговування,

кафе, загальною площею 550 кв.м. Цим часом психологи ДСНС надали допомогу 26 громадянам, серед них було й 3 дітей. "На місці події працювали екстрені служби. Наразі продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста", - додали в службі.