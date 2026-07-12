Трагедия в Вишневом: "Укроборонпром" уволил руководителей заводов

Руководителей двух государственных предприятий оборонного сектора уволили с должностей из-за нарушения правил хранения боеприпасов. Также от должностей лишились другие чиновники, чьи действия могли повлечь тяжкие последствия.
Об этом заявили в АО "Украинская оборонная промышленность", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании.
В оборонном концерне подчеркнули, что четко придерживаются принципа неотвратимости ответственности. Увольнения чиновников произошли по результатам предварительного расследования. Причиной послужили выявленные нарушения законодательства и правил безопасного хранения средств поражения.
Кроме потери должностей виновных ожидает уголовное преследование.
"Все виновные, кроме увольнения, также будут нести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины", - заявили в "Укроборонпроме".
Компания полностью сотрудничает со Службой безопасности Украины и другими органами досудебного расследования, передавая им все необходимые документы.
Из-за чрезвычайного происшествия в оборонном секторе начались внутренние инспекции. На всех предприятиях Общества идет комплексная проверка соблюдения требований по хранению и безопасности при работе со средствами поражения.
В компании также выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших.
"Наша обязанность - сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - подчеркнули в концерне.
Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали состав боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома" в Вишневом, в результате чего возникла повторная детонация.
Позже в Генеральном штабе ВСУ уточнили, что объект, на котором были взрывы в Вишневом, не принадлежит ВСУ, а военное командование действует в соответствии с распоряжением Главнокомандующего Александра Сырского по безопасности складов.
Впоследствии на чрезвычайное событие отреагировал президент Владимир Зеленский. Сначала глава государства заявил, что из-за удара по составу "Укроборонпрома" будут увольнения, а виновных привлекут к уголовной ответственности.
Уже 11 июля Зеленский анонсировал проверки в "защитнике" после взрыва в Вишневом. Президент поручил Службе безопасности Украины и другим стражам порядка инспектировать все подобные объекты и предупредил руководителей о личной ответственности.