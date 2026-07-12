Трагедия в Вишневом: "Укроборонпром" уволил руководителей заводов

Детали кадровых решений и наказание

В оборонном концерне подчеркнули, что четко придерживаются принципа неотвратимости ответственности. Увольнения чиновников произошли по результатам предварительного расследования. Причиной послужили выявленные нарушения законодательства и правил безопасного хранения средств поражения.

Кроме потери должностей виновных ожидает уголовное преследование.

"Все виновные, кроме увольнения, также будут нести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины", - заявили в "Укроборонпроме".

Компания полностью сотрудничает со Службой безопасности Украины и другими органами досудебного расследования, передавая им все необходимые документы.

Масштабные проверки на предприятиях

Из-за чрезвычайного происшествия в оборонном секторе начались внутренние инспекции. На всех предприятиях Общества идет комплексная проверка соблюдения требований по хранению и безопасности при работе со средствами поражения.

В компании также выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

"Наша обязанность - сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - подчеркнули в концерне.