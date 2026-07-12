Трагедія у Вишневому: "Укроборонпром" звільнив керівників заводів

Деталі кадрових рішень та покарання

В оборонному концерні наголосили, що чітко дотримуються принципу невідворотності відповідальності. Звільнення посадовців відбулися за результатами попереднього розслідування. Причиною стали виявлені порушення законодавства та правил безпечного зберігання засобів ураження.

Окрім втрати посад, на винних чекає кримінальне переслідування.

"Усі винні, крім звільнення, також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України", - заявили в "Укроборонпромі".

Наразі компанія повністю співпрацює зі Службою безпеки України та іншими органами досудового розслідування, передаючи їм усі необхідні документи.

Масштабні перевірки на підприємствах

Через надзвичайну подію в оборонному секторі розпочалися внутрішні інспекції. На всіх підприємствах Товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

У компанії також висловили співчуття постраждалим та родинам загиблих.

"Наш обов’язок - зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося", - підкреслили в концерні.