Объект, на котором были взрывы в Вишневом, не принадлежит ВСУ, - Генштаб
Во время российской атаки 6 июля в Вишневом была повторная детонация. Объект, где прогремели взрывы, не входит в сферу управления ВСУ.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий.
"Объект, на котором произошли взрывы в Вишневом Киевской области, не относится к сфере управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины", - сказал Лыховий.
Он добавил, что в силе остается распоряжение главнокомандующего ВСУ о запрете на размещение складов боеприпасов и других таких объектов рядом с гражданской застройкой и местами нахождения мирных жителей.
Лыховий отметил, что ВСУ выражают сочувствие мирным жителям, которые пострадали во время российской атаки.
Обстрел Вишневого
Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 июля нанесли по Украине массированный удар. Враг атаковал как Киев, так и Киевскую область.
В результате удара по Вишневому прогремели мощные взрывы, была повторная детонация. В результате атаки в городе уничтожено пять улиц, была объявлена эвакуация части жителей.
Также в Вишневом был зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такой обстрел, поручил Службе безопасности Украины и разведке выяснить все обстоятельства взрывов в Вишневом.