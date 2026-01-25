ua en ru
В Киеве во время аварийных работ на энергообъекте погиб спасатель

Украина, Воскресенье 25 января 2026 15:55
UA EN RU
В Киеве во время аварийных работ на энергообъекте погиб спасатель Фото: в Киеве во время работ на энергообъекте погиб спасатель (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Киеве во время аварийно-восстановительных работ на энергетическом объекте погиб 31-летний спасатель. Трагедия произошла во время ликвидации последствий российского удара по энергетической инфраструктуре столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Во время выполнения аварийно-восстановительных работ на одном из энергетических объектов Киева погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук", - сообщил Игорь Клименко.

По предварительной информации, мужчина сорвался с высоты около 20 метров. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Министр подчеркнул, что служба спасателей ежедневно связана со смертельным риском. Они работают в разрушенных зданиях, под обстрелами, в огне, воде и морозе, чтобы спасти других.

Соболезнования семье и коллегам погибшего также выразила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Светлая память Александру. Мои самые искренние соболезнования семье и коллегам", - отметила она.

В Киеве во время аварийных работ на энергообъекте погиб спасательФото: в Киеве во время работ на энергообъекте погиб спасатель (t.me/Klymenko_MVS)

Напомним, что в пятницу, 23 января, в Киеве в Михайловском Златоверхом соборе состоялось прощание с бывшим главой "Укрэнерго" Алексеем Брехтом. Он погиб от поражения электрическим током во время восстановления электроснабжения столицы после российской атаки.

Между тем в Николаеве в результате обстрела РФ в воскресенье, 25 января, пострадал энергетик. Также было повреждено энергетическое оборудование местного облэнерго.

Ранее в Киеве городские власти сообщали о смерти работника аварийной бригады, который умер из-за чрезмерной нагрузки. Из-за дефицита специалистов и регулярных ударов России по энергетической инфраструктуре столицы аварийные службы вынуждены работать без выходных по двое-трое суток подряд.

