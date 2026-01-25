В Киеве во время аварийных работ на энергообъекте погиб спасатель

В Киеве во время аварийно-восстановительных работ на энергетическом объекте погиб 31-летний спасатель. Трагедия произошла во время ликвидации последствий российского удара по энергетической инфраструктуре столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Во время выполнения аварийно-восстановительных работ на одном из энергетических объектов Киева погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук", - сообщил Игорь Клименко.

По предварительной информации, мужчина сорвался с высоты около 20 метров. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Министр подчеркнул, что служба спасателей ежедневно связана со смертельным риском. Они работают в разрушенных зданиях, под обстрелами, в огне, воде и морозе, чтобы спасти других.

Соболезнования семье и коллегам погибшего также выразила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Светлая память Александру. Мои самые искренние соболезнования семье и коллегам", - отметила она.

Фото: в Киеве во время работ на энергообъекте погиб спасатель (t.me/Klymenko_MVS)