Трагедия в Яготине: молодой спасатель погиб от обвала на месте "прилета"
Во время ликвидации последствий массированного обстрела в Киевской области погиб спасатель, еще один получил ранения. Трагедия произошла из-за обвала конструкций во время тушения пожара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГСЧС Украины Андрея Даника.
По словам главы службы, подразделения ГСЧС работали над ликвидацией масштабного пожара складских зданий в городе Яготин, возникшего в результате вражеской атаки. Во время работ произошел внезапный обвал конструкций.
В результате происшествия погиб 30-летний главный мастер-сержант Михаил Проценко, пожарный-спасатель 22-й ГПСЧ Главного управления ГСЧС в Киевской области.
"Михаил Проценко - наш побратим, человек чести и преданности делу спасения. У Михаила осталась жена и двое маленьких сыновей", - отметил Даник.
Кроме погибшего, травмы получил командир отделения той же части, 49-летний мастер-сержант Сергей Хоботня. Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков, ему оказывают необходимую помощь.
Председатель ГСЧС подчеркнул, что спасатели ежедневно работают в сверхопасных условиях, становясь на защиту людей без оружия в руках.Фото: во время ликвидации последствий массированного обстрела в Киевской области погиб спасатель Михаил Проценко (t.me/dsns_telegram)
Энергетика ценой жизни
Напомним, что в Киеве во время аварийно-восстановительных работ на энергетическом объекте погиб 31-летний спасатель. Трагедия произошла во время ликвидации последствий российского удара по энергетической инфраструктуре столицы. Во время выполнения работ погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук.
Кроме того, в пятницу, 23 января, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание с бывшим главой "Укрэнерго" Алексеем Брехтом, который погиб от поражения электрическим током во время восстановления электроснабжения столицы после очередной российской атаки.
Ранее городские власти также сообщали о смерти работника аварийной бригады, который умер из-за чрезмерной физической нагрузки. Из-за дефицита специалистов и постоянных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Киева аварийные службы вынуждены работать без выходных по двое-трое суток подряд.