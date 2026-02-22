РФ массированно ударила по железной дороге в четырех областях: фото последствий
Российские войска во время ночной массированной атаки нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре сразу в четырех областях Украины. В результате обстрелов повреждены локомотивы и объекты железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
Удар по Киеву и области
По словам чиновника, во время атаки серьезные удары получили столица и Киевская область. В результате обстрелов есть погибший и раненые. Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Последствия в регионах
Повреждения гражданских зданий зафиксированы в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и других областях.
Кроме того, российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. По словам Кулебы, повреждены два локомотива, однако движение поездов не останавливалось.
Сейчас профильные службы и ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий атак.
Напомним, что из-за атаки РФ часть поездов изменила маршруты. Подробно о том, как сегодня курсируют поезда - в материале РБК-Украина.
Россия терроризирует железную дорогу
Напомним, Россия усилила атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру на севере Украины. В результате ударов дронов в Сумской и Черниговской областях были повреждены локомотив, дизель-поезд и железнодорожные пути, а также травмировался работник железной дороги.
Кроме этого, 27 января оккупанты атаковали беспилотниками пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие и раненые среди пассажиров.
После этих событий "Укрзализныця" объявила об отмене части рейсов и временной корректировке расписания пригородных поездов на Харьковщине.
Также из-за рисков безопасности компания ввела ограничения движения поездов в четырех областях. На направлениях, где железнодорожное сообщение временно невозможно, для пассажиров организовали автобусные трансферы.