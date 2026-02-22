РФ массированно ударила по железной дороге в четырех областях: фото последствий

Российские войска во время ночной массированной атаки нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре сразу в четырех областях Украины. В результате обстрелов повреждены локомотивы и объекты железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Удар по Киеву и области

По словам чиновника, во время атаки серьезные удары получили столица и Киевская область. В результате обстрелов есть погибший и раненые. Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Последствия в регионах

Повреждения гражданских зданий зафиксированы в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и других областях.

Кроме того, российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. По словам Кулебы, повреждены два локомотива, однако движение поездов не останавливалось.

Сейчас профильные службы и ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий атак.

Фото: последствия обстрела железной дороги (t.me/OleksiiKuleba)

Напомним, что из-за атаки РФ часть поездов изменила маршруты. Подробно о том, как сегодня курсируют поезда - в материале РБК-Украина.