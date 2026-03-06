Без "традиционных" букетов: школам предлагают новый формат празднования 8 марта
Школам предлагают отказаться от стереотипных "букетов по списку" на 8 марта. Вместо этого советуют отдать предпочтение современным форматам общения и вспомнить в этот день о правах человека, равных возможностях для всех или выдающихся женщинах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Профсоюза работников образования и науки Украины.
Главное:
- Смена акцентов: вместо "праздника красоты и женственности" школам советуют говорить о правах, достоинстве и равных возможностях.
- Отказ от шаблонов: рекомендуется заменить "традиционные" формальности и "букеты по списку" на полезные дебаты, интересные проекты и живые дискуссии.
- Тема года: в 2026 году приоритетом является лозунг ООН: "Права. Правосудие. Действия. Для всех женщин и девушек".
- Привлечение парней: важно, чтобы этот день не стал "закрытым мероприятием только для девушек", а был уроком взаимоуважения и партнерства.
- Современные героини: в контексте 8 марта уместно вспомнить о выдающихся ученых, волонтерах и военнослужащих, которые меняют Украину и мир.
Чему посвящено 8 марта в 2026 году
Украинцам рассказали, что в 2026 году 8 марта - не о формальных поздравлениях или привычных "сценариях со сцены".
Речь идет о том, что тема года, определенная системой ООН и подтвержденная ЮНЕСКО - "Права. Правосудие. Действия. Для всех женщин и девушек".
Она предлагает посмотреть на этот день шире, как на пространство:
- для воспитания уважения и ответственности;
- для осознания собственной роли в обществе.
"Это возможность для честного и содержательного разговора о правах, достоинстве и равных возможностях", - добавили в профсоюзе.
Зачем менять "традиции" праздника
"Школа - это место, где формируется мировоззрение. Именно здесь дети учатся различать справедливость и предубеждения, партнерство и дискриминацию, равенство и формальность", - напомнили гражданам.
Исходя из этого, 8 марта может стать "не просто датой в календаре", а "важным образовательным акцентом".
"Возможностью обсудить, как работают права человека, почему важно знать и защищать их и как каждый может влиять на атмосферу уважения в своей среде", - объяснили работникам образования и науки.
Одним словом, провести Международный женский день можно:
- более содержательно;
- более современно;
- без стереотипных сценариев и "традиционных букетов по списку".
Как отметить этот день в учебных заведениях
Для того, чтобы отметить день 8 марта, в Профсоюзе работников образования и науки предлагают выбирать форматы, которые будут способствовать:
- диалогу;
- развитию критического мышления;
- формированию культуры равенства.
"Потому что именно образование закладывает основы справедливого общества", - объяснили украинцам.
Отмечается, что среди мероприятий, уместных в школе по случаю 8 марта, могут быть:
- час общения "Что такое справедливость?";
- разговор и презентации (мини-проекты) о женщинах, которые меняют мир и Украину;
- дебаты или интерактив "Стереотип или факт?" и т.д.
В завершение педагогам напомнили, что ко всем активностям важно привлекать парней, чтобы 8 марта не стало "женским мероприятием для девушек".
Кроме того, к уроку или часу можно пригласить специалистов или экспертов (психологов, юристов, представителей власти, общины) - для коротких разговоров о противодействии буллингу, предотвращении насилия, правах ребенка и других темах, которые будут поднимать школьники.
"8 марта в школе - это еще одна возможность говорить не о "женственности", а о достоинстве, безопасности и равных возможностях. Об уважении, партнерстве и о справедливости, которая начинается с образования", - подытожили в профсоюзе.
