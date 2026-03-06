ua en ru
Главная » Жизнь » Образование

Без "традиционных" букетов: школам предлагают новый формат празднования 8 марта

18:24 06.03.2026 Пт
3 мин
Сегодня день 8 марта - не о формальных поздравлениях, поэтому "сценарии" в школах лучше изменить
aimg Ирина Костенко
Без "традиционных" букетов: школам предлагают новый формат празднования 8 марта Сегодня день 8 марта может иметь новые смыслы (фото иллюстративное: Getty Images)

Школам предлагают отказаться от стереотипных "букетов по списку" на 8 марта. Вместо этого советуют отдать предпочтение современным форматам общения и вспомнить в этот день о правах человека, равных возможностях для всех или выдающихся женщинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Профсоюза работников образования и науки Украины.

Читайте также: Вместо 8 марта: когда в Украине предлагают отмечать новый женский праздник

Главное:

  • Смена акцентов: вместо "праздника красоты и женственности" школам советуют говорить о правах, достоинстве и равных возможностях.
  • Отказ от шаблонов: рекомендуется заменить "традиционные" формальности и "букеты по списку" на полезные дебаты, интересные проекты и живые дискуссии.
  • Тема года: в 2026 году приоритетом является лозунг ООН: "Права. Правосудие. Действия. Для всех женщин и девушек".
  • Привлечение парней: важно, чтобы этот день не стал "закрытым мероприятием только для девушек", а был уроком взаимоуважения и партнерства.
  • Современные героини: в контексте 8 марта уместно вспомнить о выдающихся ученых, волонтерах и военнослужащих, которые меняют Украину и мир.

Чему посвящено 8 марта в 2026 году

Украинцам рассказали, что в 2026 году 8 марта - не о формальных поздравлениях или привычных "сценариях со сцены".

Речь идет о том, что тема года, определенная системой ООН и подтвержденная ЮНЕСКО - "Права. Правосудие. Действия. Для всех женщин и девушек".

Она предлагает посмотреть на этот день шире, как на пространство:

  • для воспитания уважения и ответственности;
  • для осознания собственной роли в обществе.

"Это возможность для честного и содержательного разговора о правах, достоинстве и равных возможностях", - добавили в профсоюзе.

Зачем менять "традиции" праздника

"Школа - это место, где формируется мировоззрение. Именно здесь дети учатся различать справедливость и предубеждения, партнерство и дискриминацию, равенство и формальность", - напомнили гражданам.

Исходя из этого, 8 марта может стать "не просто датой в календаре", а "важным образовательным акцентом".

"Возможностью обсудить, как работают права человека, почему важно знать и защищать их и как каждый может влиять на атмосферу уважения в своей среде", - объяснили работникам образования и науки.

Одним словом, провести Международный женский день можно:

Как отметить этот день в учебных заведениях

Для того, чтобы отметить день 8 марта, в Профсоюзе работников образования и науки предлагают выбирать форматы, которые будут способствовать:

  • диалогу;
  • развитию критического мышления;
  • формированию культуры равенства.

"Потому что именно образование закладывает основы справедливого общества", - объяснили украинцам.

Отмечается, что среди мероприятий, уместных в школе по случаю 8 марта, могут быть:

  • час общения "Что такое справедливость?";
  • разговор и презентации (мини-проекты) о женщинах, которые меняют мир и Украину;
  • дебаты или интерактив "Стереотип или факт?" и т.д.

В завершение педагогам напомнили, что ко всем активностям важно привлекать парней, чтобы 8 марта не стало "женским мероприятием для девушек".

Кроме того, к уроку или часу можно пригласить специалистов или экспертов (психологов, юристов, представителей власти, общины) - для коротких разговоров о противодействии буллингу, предотвращении насилия, правах ребенка и других темах, которые будут поднимать школьники.

"8 марта в школе - это еще одна возможность говорить не о "женственности", а о достоинстве, безопасности и равных возможностях. Об уважении, партнерстве и о справедливости, которая начинается с образования", - подытожили в профсоюзе.

Напомним, ранее мы рассказывали, отменили ли в Украине 8 марта и что с выходными.

Кроме того, мы объясняли, чем важен Международный женский день и что об этом празднике говорят в Украине и мире.

Читайте также, когда праздник Благовещения и поминальные дни - какие даты в марте нельзя пропустить.

