Международный женский день: чем важен праздник и что о нем говорят в Украине и мире

Сегодня, 8 марта, в Украине и мире отмечают Международный женский день. Однако отношение к этой дате у некоторых граждан - неоднозначное.

Подробнее о том, как к 8 марта относятся украинцы и международное сообщество, а также почему "женским" стал именно этот день - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Как ко дню 8 марта относятся украинцы

Согласно информации Киевского международного института социологии (КМИС), популярность праздника 8 марта среди украинцев становится все ниже. Так, в 2017 году этот день был одним из самых любимых среди граждан (как любимый праздник его отмечали 49% населения).

С тех пор - из года в год - отношение украинцев к Международному женскому дню начало ухудшаться. В 2023 любимым праздником его признали 25% опрошенных граждан, а в 2024 - 21%.

Для скольких респондентов опроса КМИС Международный день 8 марта является наиболее важным или любимым (инфографика: kiis.com.ua)

При этом в разрезе других праздников 8 марта, можно сказать, до сих пор среди лидеров. Хотя и не с самыми высокими позициями.

Наиболее важные или любимые праздники среди опрошенных украинцев (инфографика: kiis.com.ua)

Стоит отметить, что в 2023 году - на фоне дискуссий об отмене 8 марта как государственного праздника - интересный опрос провели на платформе "Дія". У граждан спросили: "Оставить ли выходным 8 марта?".

Большинство пользователей (1,3 млн украинцев) проголосовали за то, чтобы оставить все без изменений. За то, чтобы сделать 8 марта рабочим днем, проголосовали чуть больше 703 тысяч граждан. Еще 110 тысяч - не определились с ответом.

Опрос пользователей "Дії" (иллюстрация: diia.gov.ua)

В этом году опрос накануне 8 марта запустили в официальном канале Rakuten Viber Украина. Граждан спросили: "Ожидаете ли вы поздравления с Международным женским днем?".

В ответ более 37,5 тысяч украинцев отреагировали следующим образом:

35% - "Да, ожидаю подарков, но только от самых близких";

25% - "Нет, не ожидаю ни от кого";

16% - "Ожидаю только устных поздравлений и сообщений";

14% - "Нет, сейчас лучшее поздравление - это донат";

10% - "Да, ожидаю подарков и от близких, и на работе / в университете / в школе".

Результаты опроса Rakuten Viber Украина (скриншот: viber.com)

Напоследок отметим, что согласно справочнику знаменательных и памятных дат Верховной Рады, в субботу, 8 марта 2025 года, в Украине отмечаются:

Международный женский день (который является праздничным днем, согласно статье 73 Кодекса законов о труде);

Международный день борьбы за права женщин и международный мир (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН - A/RES/32/142 от 16 декабря 1977 г.);

День землеустроителя (отмечается ежегодно, согласно указу президента №1556/99 от 11 декабря 1999 г.).

В мирное время украинцы имели бы три выходных подряд - с 8 по 10 марта (поскольку праздничный выходной переносился бы на понедельник). Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения военного положения, выходные дни в государственные праздники и перенос их с субботы или воскресенья на рабочие дни были отменены соответствующим указом президента.

Следовательно, в этом году у украинцев будут два обычных выходных - суббота (8 марта) и воскресенье (9 марта).

Если говорить об этом дне с точки зрения верующих, в новоюлианском церковном календаре ПЦУ никаких упоминаний о Международном женском дне нет. Зато упоминается чествование великомученика Федора Тирона (отмечается в субботу первой недели Великого поста).

8 марта в новоюлианском церковном календаре (скриншот: pomisna.info)

Чем важно 8 марта для международного сообщества

В мире 8 марта также отмечают Международный женский день (на английском - International Women's Day). Он призван чествовать достижения женщин во всех сферах жизни - социальной, экономической, культурной и политической.

Кроме того, этот день считается напоминанием о гендерном равенстве и призывом к улучшению положения женщин во всем мире. Для работы в этом направлении было даже создано соответствующее сообщество - International Women's Day (IWD).

Тема кампании IWD 2025 года называется "Ускорение действий". В ее рамках участники сообщества:

повышают осведомленность общества о гендерном неравенстве во всем мире;

призывают к действиям, которые могут ускорить равноправие женщин;

напоминают о роли женщин и их успехах в различных сферах жизни в прошлом;

отмечают достижения женщин и их вклад в развитие общества сегодня;

обращают внимание на необходимость преодоления системных препятствий и предубеждений, с которыми сталкиваются женщины как в личной, так и в профессиональной сферах;

собирают средства для благотворительных организаций, ориентированных на поддержку женщин и т.д.

Примечательно, что цветами такого коллективного движения считаются фиолетовый, зеленый и белый (впервые такую "комбинацию" использовал якобы Женский социально-политический союз (WSPU) в Великобритании в 1903 году).

Считается, что фиолетовый символизирует справедливость, достоинство и преданность делу, зеленый - надежду, белый - чистоту и солидарность.

Цвета International Women's Day (иллюстрация: internationalwomensday.com)

Вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин занимается также структура Организации Объединенных Наций под названием ООН Женщины (на английском - UN Women).

В этом году ко дню 8 марта в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке было организовано официальное мероприятие - в честь 30-й годовщины принятия правительствами 189 стран мира Пекинской декларации и Платформы действий (глобальной программы для достижения гендерного равенства и расширения возможностей женщин и девушек).

Пекинскую декларацию и Платформу действий приняли 189 стран (инфографика: undp.org)

Именно Пекинская декларация и Платформа действий (принятые на Четвертой Всемирной конференции по положению женщин в 1995 году в китайском городе Пекин) остаются наиболее прогрессивным и широко одобренным планом защиты прав женщин и девушек во всем мире.

Платформа определяет политику, программы и инвестиции, влияющие на важнейшие сферы жизни: образование, здравоохранение, мир, медиа, политическое участие, расширение экономических возможностей и преодоление насилия в отношении женщин и девушек.

Нынешний Международный женский день (под лозунгом глобальной кампании ООН Женщины "Для ВСЕХ женщин и девушек: Права. Равенство. Расширение возможностей") является призывом к действиям в трех ключевых сферах:

продвигать права женщин и девушек: неустанно бороться за полный спектр прав женщин и девушек, противостоять всем формам насилия, дискриминации и эксплуатации;

способствовать гендерному равенству: устранять системные барьеры, разрушать патриархат, трансформировать укоренившееся неравенство и усиливать голос уязвимых женщин и девушек;

способствовать расширению прав и возможностей: пересмотреть структуры власти, обеспечив инклюзивный доступ к образованию, трудоустройству, лидерству и пространству для принятия решений (предоставлять приоритет женщинам и девушкам в лидерстве и инновациях).

Почему "женским" днем выбрали именно 8 марта

По одной из версий, предтечей "женского" дня стали события 8 марта 1857 года, которые произошли в американском Нью-Йорке. Тогда якобы состоялся "марш пустых кастрюль" - забастовка работниц-текстильщиц, которые требовали равной с мужчинами оплаты труда и улучшения рабочих условий (в частности сокращения рабочего дня).

Протест не дал никаких результатов, а мирный митинг разогнала полиция. При этом некоторые исследователи указывают на тот факт, что в том году 8 марта пришлось на воскресенье, поэтому работать текстильщицы не должны были.

По другой версии, вместо "нью-йоркских текстильщиц" на протест вышли путаны, которые выступали против задержки зарплаты морякам. Однако некоторые ученые считают, что ни одна из этих историй весомых подтверждений не имеет.

8 марта 1908 года в Нью-Йорке (якобы в связи с предыдущими забастовками) состоялась демонстрация тысяч "социалистических женщин", которые не только выступали против тяжелых рабочих условий, но и требовали права голоса и запрета труда детей.

Считается, что регулярные демонстрации и акции протеста в США стали настолько масштабными, что уже в следующем 1909 году Американская социалистическая партия предложила объявить 28 февраля первым Международным днем женщин (по другой версии - "Днем трудящихся женщин" сделали последнее воскресенье мая).

В Европе праздник распространился после того, как в августе 1910 года известная деятельница немецкой социал-демократии Клара Цеткин на конференции в Копенгагене предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию (без фиксированной даты).

Клара Цеткин (слева) и Роза Люксембург на пути к конгрессу социал-демократической партии Германии, Магдебург, январь 1910 года (фото: commons.wikimedia.org)

Около 100 участниц Второй международной социалистической женской конференции из 17 стран единодушно поддержали идею ежегодно отмечать День женщин в начале марта проведением демонстраций.

Таким образом, праздник приобрел популярность как в США, так и в ряде европейских стран, хотя четкой даты он сначала так и не получил (этот день приходился как на конец февраля, так и на разные дни в марте).

Немецкий плакат "Женский день", 8 марта 1914 года (иллюстрация: commons.wikimedia.org)

Некоторые исследователи женского движения считают, что в СССР праздник 8 марта попал через подругу лидера российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) Владимира Ленина (Ульянова) Инессу Арманд, которая убеждала его в необходимости "женского" праздника.

23 февраля (или 8 марта по "новому" стилю) 1917 года в Петрограде (современном Санкт-Петербурге) тогда еще царской России состоялась массовая демонстрация женщин под лозунгом "хлеба и мира", после чего митинги стали практически непрерывными и привели к свержению монархии (Февральской революции).

Женская демонстрация в Петрограде (фото: commons.wikimedia.org)

После прихода к власти большевиков, советский режим начал активно использовать женщин для укрепления своих позиций и в Украине. В начале 1920-х годов Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР) обратилась к ним с призывом "отказаться от обывательщины, думы о себе и приступить к восстановлению разрушенной хозяйственной жизни".

Власть использовала день 8 марта для контроля и пропаганды среди женщин, манипулируя упоминаниями о Международном женском дне, солидарности и борьбе за свои права. При этом лозунги, связанные с 8 марта, менялись из года в год - в зависимости от политических потребностей.

По-настоящему международным день 8 марта стал в 1977 году, когда Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-участникам объявить эту дату Днем Организации Объединенных Наций для прав женщин и мира во всем мире.

Кроме того, Генассамблея ООН призвала все страны провозгласить Международный день прав женщин и мира в любую дату (в соответствии с историческими и национальными традициями) - для создания благоприятных условий для искоренения дискриминации женщин и для их полного и равноправного вовлечения в социальное развитие.

Зал Генассамблеи ООН (фото: commons.wikimedia.org)