Без "традиційних" букетів: школам пропонують новий формат святкування 8 березня
Школам пропонують відмовитися від стереотипних "букетів за списком" на 8 березня. Натомість радять надати перевагу сучасним форматам спілкування та згадати в цей день про права людини, рівні можливості для всіх або ж видатних жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Профспілки працівників освіти й науки України.
Головне:
- Зміна акцентів: замість "свята краси та жіночності" школам радять говорити про права, гідність і рівні можливості.
- Відмова від шаблонів: рекомендується замінити "традиційні" формальності й "букети за списком" на корисні дебати, цікаві проекти та живі дискусії.
- Тема року: у 2026 році пріоритетом є гасло ООН: "Права. Правосуддя. Дії. Для всіх жінок і дівчат".
- Залучення хлопців: важливо, щоб цей день не став "закритим заходом тільки для дівчат", а був уроком взаємоповаги та партнерства.
- Сучасні героїні: у контексті 8 березня доречно згадати про видатних науковиць, волонтерок та військовослужбовиць, які змінюють Україну та світ.
Чому присвячене 8 березня у 2026 році
Українцям розповіли, що у 2026 році 8 березня - не про формальні вітання чи звичні "сценарії зі сцени".
Йдеться про те, що тема року, визначена системою ООН та підтверджена ЮНЕСКО - "Права. Правосуддя. Дії. Для всіх жінок і дівчат".
Вона пропонує подивитися на цей день ширше, як на простір:
- для виховання поваги та відповідальності;
- для усвідомлення власної ролі в суспільстві.
"Це нагода для чесної й змістовної розмови про права, гідність і рівні можливості", - додали у профспілці.
Навіщо змінювати "традиції" свята
"Школа - це місце, де формується світогляд. Саме тут діти вчаться розрізняти справедливість і упередження, партнерство й дискримінацію, рівність і формальність", - нагадали громадянам.
Виходячи з цього, 8 березня може стати "не просто датою в календарі", а "важливим освітнім акцентом".
"Можливістю обговорити, як працюють права людини, чому важливо знати й захищати їх та як кожен може впливати на атмосферу поваги у своєму середовищі", - пояснили працівникам освіти й науки.
Одним словом, провести Міжнародний жіночий день можна:
- більш змістовно;
- більш сучасно;
- без стереотипних сценаріїв і "традиційних букетів за списком".
Як відзначити цей день у закладах освіти
Для того, щоб відзначити день 8 березня, у Профспілці працівників освіти й науки пропонують обирати формати, які сприятимуть:
- діалогу;
- розвитку критичного мислення;
- формуванню культури рівності.
"Бо саме освіта закладає підвалини справедливого суспільства", - пояснили українцям.
Зазначається, що серед заходів, доречних у школі з нагоди 8 березня, можуть бути:
- година спілкування "Що таке справедливість?";
- розмова та презентації (мініпроекти) про жінок, які змінюють світ і Україну;
- дебати або інтерактив "Стереотип чи факт?" тощо.
Насамкінець педагогам нагадали, що до всіх активностей важливо залучати хлопців, щоб 8 березня не стало "жіночим заходом для дівчат".
Крім того, до уроку чи години можна запросити фахівців або експертів (психологів, юристів, представників влади, громади) - для коротких розмов про протидію булінгу, запобігання насильству, права дитини та інші теми, які підійматимуть школярі.
"8 березня у школі - це ще одна можливість говорити не про "жіночність", а про гідність, безпеку й рівні можливості. Про повагу, партнерство і про справедливість, яка починається з освіти", - підсумували у профспілці.
