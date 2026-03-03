Вместо 8 марта: когда в Украине предлагают отмечать новый женский праздник
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления насчет установления нового праздника - Дня украинской женщины. При этом от 8 марта предлагается отказаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту документа на портале ВРУ.
Что предлагает изменить проект постановления и зачем
Проект постановления №15052 об установлении в Украине праздничного дня - День украинской женщины - зарегистрировали в Верховной Раде 2 марта 2026 года.
Его инициаторами выступили народные избранники Оксана Савчук и Ростислав Тистык.
Фрагмент карты проекта постановления (скриншот: itd.rada.gov.ua)
Согласно пояснительной записке, проект постановления имеет целью:
- установить украинский праздник;
- устранить наследие "колониального прошлого в культурной жизни и быту";
- очистить государственный календарь "от навязанных прошлым дат";
- признать устоявшиеся традиции и укоренить историческую память в украинском культурном пространстве.
Авторы проекта напомнили, что "сейчас украинская нация переживает период возрождения", ведь "свершилась Революция Достоинства и ведется ожесточенная война с агрессором".
"Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, что требует закрепления и на символическом уровне государственного календаря", - добавили народные депутаты.
Исходя из вышесказанного, предлагается отказаться от выходного дня 8 марта, ведь "так называемый "Международный женский день", установлен оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин".
В противовес ему предлагается отмечать День украинской женщины 25 февраля (в дату рождения известной украинской писательницы и общественного деятеля Леси Украинки).
Фрагмент проекта постановления (скриншот: itd.rada.gov.ua)
"Упомянутая праздничная дата, которую предлагается ввести в календарь, уже апробирована обществом и десятилетиями отмечается украинскими сообществами на родине и за границей", - говорится в пояснительной записке.
По состоянию на 3 марта 2026 года проект постановления был направлен на рассмотрение соответствующего комитета ВРУ.
