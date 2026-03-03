ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Вместо 8 марта: когда в Украине предлагают отмечать новый женский праздник

Вторник 03 марта 2026 15:54
UA EN RU
Вместо 8 марта: когда в Украине предлагают отмечать новый женский праздник День украинской женщины может заменить праздник 8 марта (фото иллюстративное:
Автор: Ирина Костенко

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления насчет установления нового праздника - Дня украинской женщины. При этом от 8 марта предлагается отказаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту документа на портале ВРУ.

Читайте также: Все еще праздник? Отменили ли в Украине 8 марта и что с выходными

Что предлагает изменить проект постановления и зачем

Проект постановления №15052 об установлении в Украине праздничного дня - День украинской женщины - зарегистрировали в Верховной Раде 2 марта 2026 года.

Его инициаторами выступили народные избранники Оксана Савчук и Ростислав Тистык.

Вместо 8 марта: когда в Украине предлагают отмечать новый женский праздникФрагмент карты проекта постановления (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Согласно пояснительной записке, проект постановления имеет целью:

  • установить украинский праздник;
  • устранить наследие "колониального прошлого в культурной жизни и быту";
  • очистить государственный календарь "от навязанных прошлым дат";
  • признать устоявшиеся традиции и укоренить историческую память в украинском культурном пространстве.

Авторы проекта напомнили, что "сейчас украинская нация переживает период возрождения", ведь "свершилась Революция Достоинства и ведется ожесточенная война с агрессором".

"Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, что требует закрепления и на символическом уровне государственного календаря", - добавили народные депутаты.

Исходя из вышесказанного, предлагается отказаться от выходного дня 8 марта, ведь "так называемый "Международный женский день", установлен оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин".

В противовес ему предлагается отмечать День украинской женщины 25 февраля (в дату рождения известной украинской писательницы и общественного деятеля Леси Украинки).

Вместо 8 марта: когда в Украине предлагают отмечать новый женский праздникФрагмент проекта постановления (скриншот: itd.rada.gov.ua)

"Упомянутая праздничная дата, которую предлагается ввести в календарь, уже апробирована обществом и десятилетиями отмечается украинскими сообществами на родине и за границей", - говорится в пояснительной записке.

По состоянию на 3 марта 2026 года проект постановления был направлен на рассмотрение соответствующего комитета ВРУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем важен Международный женский день и что об этом празднике говорят в Украине и мире.

Между тем в ПЦУ объяснили, что нужно знать о периоде от Масленицы до Пасхи в 2026 году - когда началась подготовка к Великому посту, из чего он состоит и сколько длится.

Читайте также, когда праздник Благовещения и поминальные дни - какие даты в марте нельзя пропустить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина 8 марта Леся Украинка Верховная рада Праздники Женщины
Новости
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой