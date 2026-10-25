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"Тотальное уничтожение сети": в "Эпицентре" заявили об ударах по ТЦ в четырех городах

13:33 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
"Тотальное уничтожение сети": в "Эпицентре" заявили об ударах по ТЦ в четырех городах Фото: поврежден в результате российского удара "Эпицентр" в Харькове (Getty Images)
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В течение суток российские войска атаковали четыре торговых центра сети "Эпицентр" в разных городах Украины. Компания опубликовала перечень оказавшихся под ударом городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу сети "Эпицентр".

Согласно сообщению, под атаками оказались торговые центры в четырех городах:

  • Харьков;
  • Запорожье;
  • Винница;
  • Полтава.

В компании уточнили, что удары были нанесены в течение одних суток.

"Тотальное уничтожение сети", - подытожили в "Эпицентре".

Удары РФ по магазинам "Эпицентр"

Напомним, 25 октября российские войска атаковали беспилотниками торговый центр и гражданское предприятие в Харькове. В результате ударов возникли пожары, пострадали четыре человека, среди них трое спасателей. В сети писали, что под удар мог попасть "Эпицентр".

В Запорожье утром 25 октября российские войска также атаковали один из торговых объектов. По словам сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова, в результате удара возник пожар.

Кроме того, ночью русские войска атаковали Винницу и область беспилотниками. Были повреждены гражданский промышленный объект и частный дом.

Также утром российский беспилотник попал в торговый комплекс "Эпицентр" в Полтаве. После удара возник пожар. По предварительным данным, травмы получила 52-летняя женщина.

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