"Тотальное уничтожение сети": в "Эпицентре" заявили об ударах по ТЦ в четырех городах

В течение суток российские войска атаковали четыре торговых центра сети "Эпицентр" в разных городах Украины. Компания опубликовала перечень оказавшихся под ударом городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу сети "Эпицентр".

Согласно сообщению, под атаками оказались торговые центры в четырех городах:

Харьков;

Запорожье;

Винница;

Полтава.

В компании уточнили, что удары были нанесены в течение одних суток.

"Тотальное уничтожение сети", - подытожили в "Эпицентре".

Удары РФ по магазинам "Эпицентр"

Напомним, 25 октября российские войска атаковали беспилотниками торговый центр и гражданское предприятие в Харькове. В результате ударов возникли пожары, пострадали четыре человека, среди них трое спасателей. В сети писали, что под удар мог попасть "Эпицентр".

В Запорожье утром 25 октября российские войска также атаковали один из торговых объектов. По словам сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова, в результате удара возник пожар.

Кроме того, ночью русские войска атаковали Винницу и область беспилотниками. Были повреждены гражданский промышленный объект и частный дом.