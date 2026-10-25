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"Тотальне знищення мережі": в "Епіцентрі" заявили про удари по ТЦ у чотирьох містах

13:33 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
"Тотальне знищення мережі": в "Епіцентрі" заявили про удари по ТЦ у чотирьох містах Фото: пошкоджений унаслідок російського удару "Епіцентр" у Харкові (Getty Images)
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Протягом доби російські війська атакували чотири торгові центри мережі "Епіцентр" у різних містах України. Компанія опублікувала перелік міст, які опинилися під ударом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мережі "Епіцентр".

Згідно з повідомленням, під атаками опинилися торгові центри в чотирьох містах:

  • Харкові;
  • Запоріжжі;
  • Вінниці;
  • Полтаві.

У компанії уточнили, що удари були завдані протягом однієї доби.

"Тотальне знищення мережі", - підсумували в "Епіцентрі".

Удари РФ по магазинах "Епіцентр"

Нагадаємо, 25 жовтня російські війська атакували безпілотниками торговельний центр і цивільне підприємство в Харкові. Внаслідок ударів виникли пожежі, постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників. В мережі писали, що під удар міг потрапити "Епіцентр".

У Запоріжжі вранці 25 жовтня російські війська також атакували один із торговельних об'єктів. За словами співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, внаслідок удару виникла пожежа.

Крім того, вночі російські війська атакували Вінницю та область безпілотниками. Було пошкоджено цивільний промисловий об'єкт і приватний будинок.

Також вранці російський безпілотник влучив у торговельний комплекс "Епіцентр" у Полтаві. Після удару виникла пожежа. За попередніми даними, травми отримала 52-річна жінка.

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