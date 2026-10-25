РФ атаковала Винничину: под ударом промышленность, в областном центре блэкаут
Россияне в ночь на 25 октября атаковали дронами Винницу и область. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения и частичный блэкаут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОВА Наталии Заболотной.
"Сейчас в результате атаки врага повреждение гражданского промышленного объекта и частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении в 04:42.
Наталья Заболотная добавила, что спасатели и все ответственные службы работают на месте происшествия.
Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью на Винницу неоднократно летели реактивные дроны и в городе слышались взрывы. Утром местные паблики, в частности Telegram " Новости Винница 20 минут" сообщил, что в нескольких районах города пропал свет.
Здесь следует добавить, что вечером 24 октября Винницкая область тоже была под атакой дронов, и враг атаковал непосредственно энергетические объекты региона. В результате атаки были отключения света.
"Попадание по энергообъекту привело к аварийному отключению энергоснабжения в одном из районов Винницкой области... Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением энергоснабжения", - писала Наталья Заболотная.
Другие обстрелы
Напомним, в ночь на 17 октября Винница тоже осталась без света из-за атаки России. В связи с ситуацией в городе не работал электротранспорт.
Также мы писали, что в ночь на 18 октября в Винницкой области были разрушены объекты критической инфраструктуры. В связи с этим в области произошли аварийные отключения света.