РФ ударила по "Эпицентру" в Полтаве: возник пожар, есть пострадавшая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

"Враг атаковал ТЦ "Эпицентр" в Полтаве. Возник пожар. Информация о масштабах разрушений уточняется", - сообщил Дьяковнич.

Напомним, ночью 25 октября российские войска атаковали беспилотниками торговый центр и гражданское предприятие в Харькове.

В результате обстрелов возникли пожары, пострадали четыре человека, среди них трое спасателей.

В сети пишут, что под удар попал последний в Харькове торговый центр "Эпицентр".