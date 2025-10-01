Россия вдвое увеличит финансирование телепропаганды в 2026 году, - ЦПД
В 2026 году Россия потратит на телепропаганду вдвое больше средств, чем планировалось. Деньги пойдут на развлекательные каналы и кремлевские вещатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.
"Расходы российского бюджета на государственные телеканалы в 2026 году достигнут 106,4 млрд рублей (1,27 млрд долларов). Это на 54% больше, чем планировалось ранее, и даже превышает показатели текущего года", - говорится в сообщении.
В ЦПД отметили, что наибольший рост будет для развлекательных и второстепенных федеральных телеканалов. В частности, "субсидии выросли более чем вдвое".
Также значительно увеличены и бюджеты основных кремлевских вещателей. Среди них телеканал "Первый", "Россия 1", НТВ и другие.
"Всего в 2026-2028 годах кремль планирует потратить на телепропаганду почти 246 млрд рублей (2,93 млрд долларов)", - информирует Центр противодействия дезинформации.
Там добавили, что на фоне рекордного дефицита бюджета и экономических проблем, вызванных войной и санкциями, РФ сокращает социальные расходы и повышает показатели текущего года. Однако в то же время, российское правительство продолжает "щедро" финансировать пропаганды.
"Для Кремля медийная машина - ключевой инструмент удержания контроля. Именно благодаря ей российское общество готово мириться с нищетой, идти на фронт и поддерживать агрессивную политику Путина, которая разрушает саму Россию", - резюмировали в ЦПИ.
У России проблемы с экономикой
Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у РФ есть проблемы с экономикой, но Москва продолжает финансировать войну за счет продажи энергоресурсов.
По его словам, если этих денег не будет, тогда будет уменьшаться соцподдержка россиян, что им не понравится. И это именно то, чего боятся в Кремле.
Более того, в начале сентября глава российского Сбербанка Герман Греф заявил, что во втором квартале 2025 года экономика РФ фактически остановилась. Он добавил, что наблюдается состояние "технической стагнации".
В то же время сам глава Кремля Владимир Путин пока отрицает прекращение роста экономики России.