ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия вдвое увеличит финансирование телепропаганды в 2026 году, - ЦПД

Среда 01 октября 2025 05:50
UA EN RU
Россия вдвое увеличит финансирование телепропаганды в 2026 году, - ЦПД Фото: расходы в 2026 году достигнут 1,27 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В 2026 году Россия потратит на телепропаганду вдвое больше средств, чем планировалось. Деньги пойдут на развлекательные каналы и кремлевские вещатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

"Расходы российского бюджета на государственные телеканалы в 2026 году достигнут 106,4 млрд рублей (1,27 млрд долларов). Это на 54% больше, чем планировалось ранее, и даже превышает показатели текущего года", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что наибольший рост будет для развлекательных и второстепенных федеральных телеканалов. В частности, "субсидии выросли более чем вдвое".

Также значительно увеличены и бюджеты основных кремлевских вещателей. Среди них телеканал "Первый", "Россия 1", НТВ и другие.

"Всего в 2026-2028 годах кремль планирует потратить на телепропаганду почти 246 млрд рублей (2,93 млрд долларов)", - информирует Центр противодействия дезинформации.

Там добавили, что на фоне рекордного дефицита бюджета и экономических проблем, вызванных войной и санкциями, РФ сокращает социальные расходы и повышает показатели текущего года. Однако в то же время, российское правительство продолжает "щедро" финансировать пропаганды.

"Для Кремля медийная машина - ключевой инструмент удержания контроля. Именно благодаря ей российское общество готово мириться с нищетой, идти на фронт и поддерживать агрессивную политику Путина, которая разрушает саму Россию", - резюмировали в ЦПИ.

У России проблемы с экономикой

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у РФ есть проблемы с экономикой, но Москва продолжает финансировать войну за счет продажи энергоресурсов.

По его словам, если этих денег не будет, тогда будет уменьшаться соцподдержка россиян, что им не понравится. И это именно то, чего боятся в Кремле.

Более того, в начале сентября глава российского Сбербанка Герман Греф заявил, что во втором квартале 2025 года экономика РФ фактически остановилась. Он добавил, что наблюдается состояние "технической стагнации".

В то же время сам глава Кремля Владимир Путин пока отрицает прекращение роста экономики России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Пропагандист
Новости
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен