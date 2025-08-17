Денежная машина АПЛ: 7,5 млрд евро дохода и огромные долги - что происходит?

Английская Премьер-Лига, которая только что стартовала в новом сезоне, продолжает подтверждать статус самого прибыльного футбольного чемпионата Европы. Ее доходы значительно превышают финансовые показатели Ла Лиги и других ведущих турниров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт AS.

Английская лига - лидер по доходам

Согласно отчету "Финансы пяти крупнейших европейских футбольных лиг в 2022-2023 годах", который представили экономисты Хосеп Сантфелиу и Марти Гарсия Понс в Барселоне, английская Премьер-лига продолжает удерживать статус финансового лидера среди топ-лиг Европы.

По прогнозам, в сезоне 2024/25 Премьер-лига получит 7,477 млрд евро дохода, что почти на 3,7 млрд превышает показатели Ла Лиги (3,8 млрд евро).

Два года назад, в сезоне 2022/23, английский чемпионат уже собрал 6,967 млрд евро, тогда как Испания остановилась на уровне 3,535 млрд. Эксперты прогнозируют, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Параллельно с этим, английская Женская Суперлига (WSL) также демонстрирует впечатляющий прогресс. Ее клубы совместно заработали 65 миллионов фунтов стерлингов, что на 34% больше, чем в предыдущем сезоне.

Каждый из 12 клубов лиги впервые получил более миллиона фунтов стерлингов дохода, а средний показатель составил 5,4 миллиона фунтов стерлингов.

"Благодаря разработке более эффективных стратегий привлечения болельщиков, выгодным коммерческим соглашениям и централизованному распределению, клубы WSL вышли на новый этап развития", - отметила Дженнифер Хаскель, руководитель отдела аналитики Deloitte Sports Business.

Как выглядит сравнение с другими лигами

По уровню доходов английский чемпионат значительно опережает не только Ла Лигу, но и другие ведущие европейские первенства:

Бундеслига - 3,8 млрд евро (2023/24) и 3,9 млрд евро (2024/25),

Серия А - 2,8 млрд и 2,9 млрд евро,

Лига 1 - 2,4 млрд и 2,6 млрд евро.

Таким образом, английский футбол формирует наибольшую долю общего рынка.

Топ-клубы генерируют более половины прибыли

В целом пять главных европейских лиг в сезоне 2022/23 заработали 19,6 млрд евро. В то же время 20 клубов с наибольшими доходами обеспечили 55% этой суммы - 10,799 млрд.

Первое место в рейтинге прибыльности занял мадридский "Реал", который получил 831,2 млн евро (рост на 15,5%). "Барселона" заработала 807,7 млн евро (+26,1%) и заняла третью строчку, а "Атлетико" оказался на 13-й позиции (421,2 млн евро).

УЕФА в сезоне 2022/23 распределил между клубами 2,776 млрд евро, из которых английские команды получили больше всего - 16,6%, опередив Германию (14,6%), Италию (14,2%) и Испанию (13,7%).

Высокие доходы - высокие долги

Вместе с рекордными заработками Премьер-Лига демонстрирует и самые большие расходы. В сезоне 2022/23 ее общие активы составили 14,661 млрд евро, из которых 81% - долги.

Операционный дефицит достиг 1,534 млрд евро из-за высоких трансферных расходов и рекордных зарплат футболистов, ведь средний годовой заработок игрока составлял около 8 млн фунтов стерлингов. Но зарплатные фонды клубов демонстрируют значительную неравномерность.

Наибольшие расходы на оплату труда имели ведущие команды. Среди них "Манчестер Сити" (413 млн фунтов), "Ливерпуль" (377 млн), "Манчестер Юнайтед" (365 млн), "Челси" (338 млн) и "Арсенал" (328 млн).

Они образуют "большую пятерку" с колоссальными затратами на оплату труда. При этом клуб "Астон Вилла", занявший шестое место по этому показателю, имеет зарплатный фонд в 252 миллиона фунтов стерлингов - на 76 миллионов фунтов меньше, чем у "Арсенала".

Например, Эрлинг Холанд подписал контракт с зарплатой 500 тыс. фунтов в неделю, а Мохамед Салах получает 400 тыс. фунтов в неделю после нового контракта с "Ливерпулем".

Отчет также указывает на корреляцию между низкими затратами на зарплаты и вылетом из лиги, ведь три клуба с наименьшими зарплатными фондами - "Лутон Таун", "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли" - вылетели из Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

Предупреждение от УЕФА

УЕФА напоминает клубам о риске финансовой нестабильности. Президент УЕФА Александер Чеферин призвал клубы к ответственности, предупредив о рисках чрезмерных расходов.

"Клубы должны оставаться бдительными, поскольку для восстановления прибыльности, которая была до пандемии, еще много работы", - подчеркнул Чеферин.

В феврале Ассоциация профессиональных футболистов угрожала Премьер-Лиге судебным иском в случае введения ограничения зарплат, имеющего целью стабилизировать финансовое состояние.

Ранее "Эвертон" и "Ноттингем Форест" уже подверглись санкциям в виде снятия очков из-за нарушения правил прибыли и устойчивого развития.