ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

10 самых дорогих игроков УПЛ прямо сейчас

Понедельник 18 августа 2025 15:15
UA EN RU
10 самых дорогих игроков УПЛ прямо сейчас Игроки клуба "Шахтер" (фото: facebook.com/fcshahtar)
Автор: Екатерина Урсатий

Большинство команд украинской Премьер-Лиги имеют в составе молодых и опытных игроков. Даже сейчас трансферная стоимость футболистов показывает, что в чемпионате есть сильные исполнители.

О самых дорогих игроках Украинской Премьер-Лиги сообщает РБК-Украина.

Кто самый дорогой в Премьер-лиге Украины прямо сейчас:

Самый дорогой футболист УПЛ на сегодня - полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро. 22-летний украинец уже является ключевой фигурой как для донецкого клуба, так и для национальной сборной.

На втором месте расположился его одноклубник, защитник Николай Матвиенко. Его стабильность и универсальность позволили поднять рыночную стоимость до 16 миллионов евро.

Третье место в топе занимает нападающий "Динамо" Владислав Ванат. 23-летний форвард стоит 15 миллионов евро и становится главной атакующей силой киевского клуба.

Среди игроков "Динамо" в десятку также вошли Владимир Бражко (12 млн евро) и Николай Шапаренко (11 млн евро), которые стабильно демонстрируют высокий уровень игры в полузащите.

Бразильские легионеры "Шахтера" тоже имеют высокие трансферные оценки. Левый вингер Кевин оценен в 12 миллионов евро, а 19-летний форвард Кауан Элиас - в 11 миллионов.

В список попали также Артем Бондаренко и Марлон Гомес (по 10 млн евро), а рейтинг замыкает 19-летний правый вингер Алиссон (9 млн евро).

10 самых дорогих игроков УПЛ прямо сейчас:

  1. Георгий Судаков ("Шахтер") - 32,00 млн евро
  2. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 16,00 млн евро
  3. Владислав Ванат ("Динамо") - 15,00 млн евро
  4. Владимир Бражко ("Динамо") - 12,00 млн евро
  5. Кевин ("Шахтер") - 12,00 млн евро
  6. Николай Шапаренко ("Динамо") - 11,00 млн евро
  7. Кауан Элиас ("Шахтер") - 11,00 млн евро
  8. Артем Бондаренко ("Шахтер") - 10,00 млн евро
  9. Марлон Гомес ("Шахтер") - 10,00 млн евро
  10. Алиссон ("Шахтер") - 9,00 млн евро

Таким образом, первое место принадлежит Судакову, а "Шахтер" имеет наибольшее представительство в списке, подтверждая статус клуба, который регулярно воспитывает новые имена для европейского футбола.

В то же время "Динамо" удерживает свои позиции благодаря молодым лидерам, которые постепенно набирают вес на трансферном рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Футбол
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия