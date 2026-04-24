ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия может напасть на НАТО через месяцы - и есть серьезные вопросы к США, - Туск

11:05 24.04.2026 Пт
3 мин
В Польше сомневаются, что США защитят страны НАТО в случае наступления РФ
aimg Елена Чупровская
Россия может напасть на НАТО через месяцы - и есть серьезные вопросы к США, - Туск Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждает: Россия может напасть на одну из стран НАТО уже в ближайшие месяцы, а не через годы. Он также не уверен, будут ли США защищать Европу в случае такого сценария.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Туск в интервью изданию Financial Times.

"Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", - сказал Туск, имея в виду возможное нападение России.

По его словам, ключевой вопрос для всего восточного фланга НАТО - способен ли Альянс "политически и логистически реагировать, например, против России, если она попытается напасть".

Сомнения относительно США и статьи 5

Туск уточнил, что его слова - это не скептицизм относительно статьи 5 НАТО, а "надежда на то, что гарантии на бумаге превратятся во что-то очень практичное".

"Я хочу верить, что [статья 5] по-прежнему действительна, но иногда, конечно, у меня возникают проблемы. Я не хочу быть таким пессимистом... но сегодня нам нужен еще и практический контекст", - добавил он.

Премьер отметил, что проблема не в уровне польско-американских отношений, а в том, как эти связи проявятся при реальной угрозе.

Провокация с дронами в сентябре

Туск напомнил об инциденте прошлого года, когда около 20 российских беспилотников нарушили польское воздушное пространство.

"У меня были проблемы в ночь на сентябрь, когда россияне совершили эту довольно масштабную провокацию с использованием беспилотников. Мне было непросто убедить наших партнеров по НАТО в том, что это был не случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная провокация против Польши", - вспоминал он.

По его словам, некоторые союзники предпочли "делать вид, что ничего не произошло".

Что нужно Европе

Туск подчеркнул: чтобы Европа могла отразить возможный удар, нужны реальные оборонительные мощности и мобильность вооруженных сил между странами.

Один из выводов, которые он вынес из войны в Украине: Европа все больше осознает необходимость совместных действий в сфере безопасности и обороны.

"Я хочу быть уверенным, что если что-то случится, то... Россия будет знать, что реакция будет жесткой и однозначной", - подчеркнул польский премьер.

Между тем Центр противодействия дезинформации при СНБО оценивает, что гибридные провокации России - залеты самолетов в воздушное пространство стран Балтии и заявления о "планах Запада захватить Калининград" - являются частью информационной кампании для нагнетания паники.

По оценке ЦПИ, к 2028 году у РФ не будет ресурсов для полноценной войны в странах Балтии.

Как сообщало РБК-Украина, Германия тем временем приняла первую в своей истории военную стратегию, в которой официально определила Россию главной угрозой безопасности в Европе.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что Москва готовится к прямому столкновению с НАТО и уже ведет гибридную войну против Запада.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Туск НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Польша
Новости
Аналитика
