Топ-чиновник Ровенского облсовета получил 9 лет тюрьмы за схему с санаторием

16:26 07.05.2026
2 мин
Заместитель председателя Ровенского облсовета получил суровый приговор
Сергей Козачук
Фото: заместителя председателя Ровенского облсовета осудили на 9 лет (Getty Images)
Заместителя председателя Ривненского областного совета приговорили к 9 годам лишения свободы за махинации с имуществом детского санатория и получение взятки в полмиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали судебного решения

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 7 мая 2026 года признала чиновника виновным в коррупционных преступлениях (ч. 2 ст. 369-2 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.).

Кроме длительного срока заключения, судьями было принято решение о дополнительных ограничениях и финансовых санкциях.

Осужденный лишен права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года. Также часть его имущества, а именно 500 тысяч гривен на депозитном счете ВАКС, будет конфискована в собственность государства.

"Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения", - подчеркнули в САП.

Суть коррупционной схемы

Расследование НАБУ и СБУ установило, что в 2021 году предприниматель приобрел недействующий детский санаторий и стремился получить в собственность его землю площадью 5,4 га.

Чиновник облсовета пообещал за вознаграждение обеспечить голосование депутатов за продажу этого участка и списание имущества заведения.

В САП сообщили, что в течение 2022-2023 годов заместитель председателя совместно с директором одного из коммунальных предприятий получил за эти "услуги" почти 500 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Решение суда и актуальные производства

Напомним, рассмотрение дела "Роттердам+" продолжается уже долгое время и касается формулы расчета стоимости угля, которая, по версии следствия, нанесла ущерб государству. Ранее юристы уже отмечали риски для беспристрастности суда из-за процедурных решений.

Также недавно стало известно, что в суд направлено дело народного депутата Евгения Шевченко, которого обвиняют в легализации более 9 млн гривен через покупку люксовых авто.

Кроме этого, социологические исследования КМИС подтверждают, что украинцы считают коррупцию ключевой угрозой для будущего страны, что делает каждый шаг в громких делах объектом пристального внимания общества.

Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
