Топ-чиновник Ровенского облсовета получил 9 лет тюрьмы за схему с санаторием
Заместителя председателя Ривненского областного совета приговорили к 9 годам лишения свободы за махинации с имуществом детского санатория и получение взятки в полмиллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Детали судебного решения
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 7 мая 2026 года признала чиновника виновным в коррупционных преступлениях (ч. 2 ст. 369-2 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.).
Кроме длительного срока заключения, судьями было принято решение о дополнительных ограничениях и финансовых санкциях.
Осужденный лишен права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года. Также часть его имущества, а именно 500 тысяч гривен на депозитном счете ВАКС, будет конфискована в собственность государства.
"Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения", - подчеркнули в САП.
Суть коррупционной схемы
Расследование НАБУ и СБУ установило, что в 2021 году предприниматель приобрел недействующий детский санаторий и стремился получить в собственность его землю площадью 5,4 га.
Чиновник облсовета пообещал за вознаграждение обеспечить голосование депутатов за продажу этого участка и списание имущества заведения.
В САП сообщили, что в течение 2022-2023 годов заместитель председателя совместно с директором одного из коммунальных предприятий получил за эти "услуги" почти 500 тысяч гривен неправомерной выгоды.
Решение суда и актуальные производства
