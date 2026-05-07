Топ-чиновник Рівненської облради отримав 9 років в'язниці за схему з санаторієм

16:26 07.05.2026 Чт
Заступник голови Рівненської облради отримав суворий вирок
Топ-чиновник Рівненської облради отримав 9 років в'язниці за схему з санаторієм Фото: заступника голови Рівненської облради засудили на 9 років (Getty Images)
Заступника голови Рівненської обласної ради засудили до 9 років позбавлення волі за махінації з майном дитячого санаторію та отримання хабаря у пів мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Деталі судового рішення

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 7 травня 2026 року визнала посадовця винним у корупційних злочинах (ч. 2 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.).

Окрім тривалого терміну ув'язнення, суддями було прийнято рішення про додаткові обмеження та фінансові санкції.

Засудженого позбавлено права обіймати посади в органах місцевого самоврядування терміном на 3 роки. Також частину його майна, а саме 500 тисяч гривень на депозитному рахунку ВАКС, буде конфісковано у власність держави.

"Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення", - підкреслили у САП.

Суть корупційної схеми

Розслідування НАБУ та СБУ встановило, що у 2021 році підприємець придбав недіючий дитячий санаторій та прагнув отримати у власність його землю площею 5,4 га.

Посадовець облради пообіцяв за винагороду забезпечити голосування депутатів за продаж цієї ділянки та списання майна закладу.

У САП повідомили, що протягом 2022-2023 років заступник голови спільно з директором одного з комунальних підприємств отримав за ці "послуги" майже 500 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Рішення суду та актуальні провадження

Нагадаємо, розгляд справи "Роттердам+" триває вже довгий час і стосується формули розрахунку вартості вугілля, яка, за версією слідства, завдала збитків державі. Раніше юристи вже наголошували на ризиках для неупередженості суду через процедурні рішення.

Також нещодавно стало відомо, що до суду скеровано справу народного депутата Євгенія Шевченка, якого звинувачують у легалізації понад 9 млн гривень через купівлю люксових авто.

Окрім цього, соціологічні дослідження КМІС підтверджують, що українці вважають корупцію ключовою загрозою для майбутнього країни, що робить кожен крок у гучних справах об'єктом пильної уваги суспільства.

