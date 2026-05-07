Топ-чиновник Рівненської облради отримав 9 років в'язниці за схему з санаторієм

Заступника голови Рівненської обласної ради засудили до 9 років позбавлення волі за махінації з майном дитячого санаторію та отримання хабаря у пів мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру .

Деталі судового рішення

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 7 травня 2026 року визнала посадовця винним у корупційних злочинах (ч. 2 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.).

Окрім тривалого терміну ув'язнення, суддями було прийнято рішення про додаткові обмеження та фінансові санкції.

Засудженого позбавлено права обіймати посади в органах місцевого самоврядування терміном на 3 роки. Також частину його майна, а саме 500 тисяч гривень на депозитному рахунку ВАКС, буде конфісковано у власність держави.

"Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення", - підкреслили у САП.

Суть корупційної схеми

Розслідування НАБУ та СБУ встановило, що у 2021 році підприємець придбав недіючий дитячий санаторій та прагнув отримати у власність його землю площею 5,4 га.

Посадовець облради пообіцяв за винагороду забезпечити голосування депутатів за продаж цієї ділянки та списання майна закладу.

У САП повідомили, що протягом 2022-2023 років заступник голови спільно з директором одного з комунальних підприємств отримав за ці "послуги" майже 500 тисяч гривень неправомірної вигоди.