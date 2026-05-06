Украинцы назвали самую большую угрозу для страны, и это не война, - КМИС

12:19 06.05.2026 Ср
2 мин
Что общество считает хуже агрессии России?
aimg Татьяна Степанова
Украинцы назвали самую большую угрозу для страны, и это не война, - КМИС Фото: украинцы назвали самую большую угрозу для страны, и это не война (Getty Images)
Более 50% украинцев считают коррупцию в органах государственной власти большей угрозой для развития Украины, чем военная агрессия России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

В феврале 2026 года КМИС в открытой форме задавал вопрос, что является самыми большими вызовами для Украины и украинцев.

В таком формате 65% среди топ-вызовов называют войну, а 29% - коррупцию. То есть в формате "без подсказки", "спонтанно" украинцы преимущественно действительно говорят о войне и связанных с ней проблемах.

В то же время в нынешнем опросе КМИС повторил свой вопрос мая 2024 года, когда прямо спрашивали у респондентов, что является большей угрозой - коррупция во власти или военная агрессия России. То есть респонденты должны были выбрать между этими двумя вызовами для страны.

Если просить респондентов выбрать большую угрозу среди коррупции и военной агрессии, то 54% выбирают коррупцию.

Военную агрессию как большую угрозу (по сравнению с коррупцией) считают 39% респондентов. Еще 7% не смогли определиться с ответом.

Украинцы назвали самую большую угрозу для страны, и это не война, - КМИС

Фото: данные опроса КМИС

По сравнению с маем 2024 года стало меньше тех, кто не определился со своим мнением. И зато стало немного больше тех, кто выбирал оба содержательных ответа.

"Итак, как видим, если мы фокусируем внимание людей на двух классах проблем - война и коррупция - то в таком формате "побеждает" коррупция", - отметили в КМИС.

Напомним, по данным опроса КМИС, более 60% украинцев верят, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в составе Европейского Союза.

В то же время треть украинцев не доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Самая распространенная причина недоверия - не связана с текущими событиями. 40% опрошенных говорят, что их скептическое отношение к Зеленскому сформировалось еще до 2022 года, а иногда - и до 2019-го.

