Перенесення Євро-2020 та технічна поразка України: чим запам'ятається спортивний рік

Кінець грудня – традиційний час підбиття підсумків року. І цьогоріч дійсно є що згадати. Тож і ми хочемо нагадати про основні спортивні події коронавірусного року. Яким Україна та світ запам'ятає непростий 2020 рік.

Перенесення Евро-2020 та Олімпіади в Токіо

УЄФА вперше переніс чемпіонат Європи з футболу. І ця подія однозначно увійшла в історію світового спорту, оскільки до цього змагання такого статусу і масштабу скасовувалися лише через світові війни. Зараз же причиною стала пандемія коронавірусу.

Першість 2020 року з нагоди 60-річчя з моменту першого чемпіонату Європи планувалося вперше в історії провести по всьому континенту. Хоча всі 12 міст підтвердили готовність прийняти матчі влітку наступного року, однак ніхто не знає, що рік прийдешній нам готує.Тож УЄФА не виключає, що кількість господарів турніру може бути скорочена.

Поки що невідомо, чи будуть допущені вболівальники на трибуни під час матчів Євро-2020, куди також пробилася збірна України. Футбольний орган планує визначитися з форматом проведення в березні майбутнього року.

А от з Олімпіадами траплялося різне. Вони були під загрозою зриву, їх бойкотували, переносили, а також тричі скасовували – в 1916, 1940 і 1944 роках. Але літні Олімпійські ігри в Токіо-2020 року – це унікальний випадок в історії світового спорту. Їх перенесли на рік через пандемію. Таких прецедентів у світовій практиці ще не було.

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Призначення Луческу головним тренером "Динамо"

Сербський фахівець Радомир Антич свого часу тренував і "Реал" Мадрид, і "Атлетико", і "Барселону", Стефано Піолі після "Інтера" очолив "Мілан", Жозе Моурінью перед тим, як стати наставником "Порту" тренував "Бенфіку". Те, що трапляється в європейських чемпіонатах, сталось і в УПЛ. Київське "Динамо" очолив колишній тренер принципового суперника - "Шахтаря".

Ультрас киян очікувано не прийняли Луческу. Вони пригадали йому некоректні висловлювання про саму команду, а також про символ клубу Валерія Лобановського. Фанати навіть зав'язали очі пам'ятнику легендарного наставника біля стадіону "Динамо". Унаслідок тиску фанатів Луческу навіть мав намір піти у відставку, проте президент київського клубу Ігор Суркіс не прийняв її.

Фото з Facebook-сторінки WBC Ультрас Динамо

Важко заперечити факт, що Містер змінив гру київської команди на полі. Під його керівництвом команда одразу дала видимий результат – взяла Суперкубок та вийшла у груповий етап Ліги чемпіонів вперше за останні чотири роки. У квартеті з "Ювентусом" та "Барселоною" команда посіла третє місце і кваліфікувалася у плей-офф Ліги Європи. Також кияни вперше з серпня 2018 року повернулися на вершину таблиці УПЛ. Але чи зможе румунський наставник довести, зокрема, фанатам правильність свого призначення.

Програш Ломаченка в бою за звання абсолютного чемпіона

Авторитетне видання The Ring назвало перемогу американця Теофімо Лопеса над українцем найнесподіванішим результатом в боксі у 2020 році. І з цим важко не погодитися.

Лопес, якому було всього 23 роки, не мав нічого спільного з досвідом одного з лідерів pound-for-pound. Американець виходив на бій в якості андердогу, але переміг одноголосним рішенням суддів. Лопес володів відчутною перевагою в перших шести раундах, українець додав у другій половині, але для перемоги цього не вистачило.

Ломаченко позбувся всіх трьох поясів, а Лопес став абсолютним чемпіоном. Теофімо відмовляється давати реванш українцеві.

Технічна поразка збірної України

Кінець року став шоком для національної команди та її уболівальників. Долю ключової гри проти Швейцарії у Лізі нації вирішили у кабінетах, а не на полі.

По прильоту до Люцерна нашу команду відправили на карантин після кількох позитивних тестів на коронавірус. Хоча підопічні Андрія Шевченка були готові зіграти, оскільки в складі були необхідні 13 футболістів з негативним результатом. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося, а привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.

УЄФА присудив нашій команді технічну поразку, мотивувавши це тим, що Україна не передбачила повну заміну складу. Оскільки перед останнім туром "синьо-жовті" випереджали Швейцарію на 3 очка і виграли в першому матчі 2:1, рішення УЄФА відправило нашу збірну на останнє місце і, як наслідок, вона покинула вищий дивізіон Ліги націй.

Українська сторона подала позов до Спортивного Арбітражного суду в Лозанні, у якому вимагає скасування технічної поразки і визначення результату матчу жеребкуванням. До справи була залучена команда юристів з Іспанії, Швейцарії, а також з Асоціації правників України. Саме ці юристи колись виграли справу Мораєса. Сам вердикт CAS ми вже дізнаємось наступного 2021 року.