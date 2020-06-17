Збірна України дізналася графік матчів на Євро-2020

Фото: збірна України (facebook.com/uafukraine)

Всі міста підтвердили намір прийняти матчі

Виконком Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на засіданні затвердив дати проведення Євро-2020, який через пандемію коронавірусу був перенесений на літо наступного року. Збірна України в рамках групи С зіграє з 13 по 21 червня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті організації.

Відомо, що суперниками команди Андрія Шевченка стануть Нідерланди і Австрія, а третій опонент по груповому етапу визначиться за підсумками стикових матчів.

Графік матчів збірної України на Євро-2020:

13.06.2021 (неділя)

Австрія - переможець плей-офф (Будапешт, 19:00)

Нідерланди - Україна (Амстердам, 22:00)

17.06.2021 (четвер)

Україна - переможець плей-офф (Бухарест, 16:00)

Нідерланди - Австрія (Амстердам, 22:00)

21.06.2021 (понеділок)

переможець плей-офф - Нідерланди (Амстердам, 19:00)

Україна - Австрія (Бухарест, 19:00)

Також на сайті УЄФА зазначається, що всі спочатку обрані 12 міст-господарів підтвердили свої наміри прийняти матчі влітку наступного року.

Матчі Євро-2020, який збереже назву, відбудеться з 11 червня по 11 липня в 12 містах: Амстердам, Баку, Більбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублін, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург. Фінал пройде в столиці Великої Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що два міста не надали УЄФА гарантій проведення матчів у 2021 році.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник