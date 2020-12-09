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Україна оскаржила технічну поразку у матчі зі збірною Швейцарії

Лозанна , Середа 09 грудня 2020 19:39
Україна оскаржила технічну поразку у матчі зі збірною Швейцарії
Фото: Україна - Швейцарія (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Вера Олейник

Українська асоціація футболу (УАФ) подала до Спортивного арбітражного суду Лозанни заяву з метою оскаржити рішення УЄФА про присудження технічної поразки збірній України в матчі Ліги націй проти Швейцарії. Минулого тижня українська сторона отримала мотивувальну частину цього рішення.

Про це йдеться в офіційному повідомленні УАФ.

Для підготовки заяви про апеляцію, окрім юристів самої організації, були залучені фахівці зі спортивного права юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також з Асоціації правників України.

Нагадаємо, що поєдинок останнього туру не відбувся у зв'язку з рішенням медичних органів Люцерна, де повинна була відбутися гра, відправити всю українську збірну на карантин після кількох позитивних тестів на коронавірус. Хоча команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала в складі понад 13 футболістів з негативним результатом.

Після прильоту до Києва всі тести делегації на коронавірус дали негативний результат, в тому числі двох гравців, які в Люцерні отримали позитивний результат.

Результат матчу має вирішальне значення, адже переможець гарантує собі збереження прописки в елітному дивізіоні турніру.

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