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УЄФА виніс рішення у справі про натуралізацію Мораєса

Новини » Спорт    03.05.2019 - 13:25
УЄФА виніс рішення у справі про натуралізацію Мораєса
Фото: Жуніор Мораєс по центру (ffu.ua)

Протест Португалії та Луксембурга відхилено

УЄФА прийняв рішення по справі натуралізації бразильського форварда Жуніора Мораєса і його виступів за збірну України. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на сайт організації.

Контрольний, етичний і дисциплінарний орган організації відхилив протест суперників української національної команди у відборі на Євро-2020 - Федерацій футболу Люксембургу та Португалії.

Жуніор Мораєс став громадянином України незадовго до старту кваліфікації на Євро-2020. 22 березня він дебютував у матчі проти Португалії (0:0), а 25 березня вперше зіграв в основі національної збірної - проти Люксембургу (2:1). Збірна України після 2 турів з 4 очками очолює групу Ст.

Наступні поєдинки відбору до Євро-2020 команда Андрія Шевченка проведе з Сербією (7 червня) і Люксембургом (10 червня).

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