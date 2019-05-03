УЄФА виніс рішення у справі про натуралізацію Мораєса

Фото: Жуніор Мораєс по центру (ffu.ua)

Протест Португалії та Луксембурга відхилено

УЄФА прийняв рішення по справі натуралізації бразильського форварда Жуніора Мораєса і його виступів за збірну України. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на сайт організації.

Контрольний, етичний і дисциплінарний орган організації відхилив протест суперників української національної команди у відборі на Євро-2020 - Федерацій футболу Люксембургу та Португалії.

Жуніор Мораєс став громадянином України незадовго до старту кваліфікації на Євро-2020. 22 березня він дебютував у матчі проти Португалії (0:0), а 25 березня вперше зіграв в основі національної збірної - проти Люксембургу (2:1). Збірна України після 2 турів з 4 очками очолює групу Ст.

Наступні поєдинки відбору до Євро-2020 команда Андрія Шевченка проведе з Сербією (7 червня) і Люксембургом (10 червня).