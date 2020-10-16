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УЄФА може змінити формат проведення Євро-2020

Ньйон, П'ятниця 16 жовтня 2020 15:41
УЄФА може змінити формат проведення Євро-2020
Фото: кількість міст-господарів Євро-2020 може скоротитися (uefa.com)
Автор: Вера Олейник

УЄФА твердо має намір провести Євро-2020 влітку наступного року не дивлячись на нову хвилю COVID-19 в Європі. Однак організація може скоротити число міст і країн, які приймуть турнір.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін, якого цитує Reuters.

"Ми постійно стежимо за ситуацією, але зараз абсолютно впевнені, що турнір відбудеться. План такий, що Євро пройде саме так, як і повинен. Але я також мушу сказати, що ми можемо провести Євро не в 12 країнах, а в 11, восьми, п'яти або одній", - заявив функціонер в ефірі Movistar+.

Він також додав, що поки рано говорити про те, чи будуть матчі проходити без глядачів, за повних стадіонів або з обмеженою кількістю.

The Sun з посиланням на джерела повідомляє, що в першу чергу позбутися права проведення можуть Санкт-Петербург (Росія), в якому знову збільшується число хворих на коронавірус, а також Баку, де спостерігається складна політична ситуація між Азербайджаном і Вірменією.

За найгіршого розвитку сценарію турнір буде проходити в одній країні з використанням чотирьох майданчиків. Таким чином організаторам вдасться скоротити кількість поїздок в умовах пандемії.

Євро-2020 повинен був пройти минулого літа, проте через поширення коронавірусу змагання були перенесені на літо 2021 року. При цьому турнір зберіг назву.

Раніше УЄФА висловлював готовність до скорочення списку міст, які приймуть чемпіонат.

Нагадаємо, збірна України вже знає свій графік матчів на Євро-2020.

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