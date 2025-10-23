"Наше оружие бьет на 3000 км". Зеленский ответил на слухи об ударах западными ракетами по РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина ни разу не наносила удары по территории России американским оружием.

Как передает РБК-Украина , об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"У нас есть четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства, и именно мы задействуем их от 150 до 3000 км - это наши новейшие возможности", - сообщил президент.

По его словам, вопрос заключается в дополнительном финансировании, которое необходимо для массового производства украинского дальнобойного оружия.

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не использовала по дальнобойным целям на территории России американское оружие.

"Мы использовали разное оружие с неплохими возможностями, но это было сугубо на территории боевых действий или подготовки к выходам на боевые задачи. Поэтому Крым и Восток - это Украина", - сказал он.

Президент Украины добавил, что не может говорить об использовании оружия не только украинского производства по территории Крыма, словно это территория России. Он подчеркнул, что это были удары "по временно оккупированной территории".