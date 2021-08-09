В Токіо закрили Олімпійські ігри, помер художник Олександр Ройтбурд, в Україні випав сніг: новини за вихідні

В Токіо відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор, помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, на півдні України випав сніг. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 7-8 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.

Остання медаль України та церемонія закриття: чим запам'ятався останній день ОІ-2020

В неділю, 8 серпня, відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор - 2020 в Токіо. При цьому в останній день Олімпіади українка Олена Старікова принесла нашій країні ще одну срібну медаль.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що збірна України потрапила в топ-20 за загальною кількістю медалей на Олімпіаді в Токіо. Українські спортсмени завоювали 19 медалей.

Детальніше про останній день ОІ-2020 - в матеріалі РБК-Україна.

Помер український художник Ройтбурд

Помер відомий український художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Йому було 59 років.

Ім'я Ройтбурда пов'язане з низкою скандалів, в тому числі і політичних. А його війну за посаду голови музею порівнювали з баталіями на мерських виборах. Чим всім нам запам'ятався український постмодерніст - читайте в матеріалі.

Бойовики обстріляли військових, які надавали допомогу цивільним у Пісках. Є загиблий і поранений

Російські найманці застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям у відновленні пошкодженої цивільної інфраструктури у Пісках. Унаслідок ураження один військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення. Стан здоров’я пораненого воїна - середньої важкості.

На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Новим тренером збірної України стане Ребров: контракт підпишуть на два роки

Новим тренером збірної України з футболу стане Сергій Ребров. Він підпише контракт з Українською асоціацією футболу на два роки.

Відомо, що 47-річний Сергій Ребров домовився про розрив контракту з "Аль-Айном" і вже в понеділок буде представлений в якості наставника збірної України. Повідомляється, що він підпише контракт за схемою "2+1". Тобто, спочатку він керуватиме українськими футболістами у відборі на ЧС-2022 і ЧЄ-2024. А після закінчення відбору на першість континенту угода може бути продовжена ще на рік.

На початку серпня в Україні випав сніг. Засипало трасу Одеса-Миколаїв

В суботу, 7 серпня, на півдні країни випали значні опади. Водії на трасі Одеса-Миколаїв зафіксували сніг.

Крім того, жителі Миколаєва повідомляють, що в місті пройшла сильна злива. На обочинах трас фіксують дрібний град, схожий на сніг. Очевидці публікують відео у соцмережах.

Зірка Олімпіади Магучіх вляпалась у скандал через росіянку. Тепер її викликають "на килим"

Українська атлетка Ярослава Магучіх, яка взяла "бронзу" у стрибках у висоту на Олімпіаді 2020, потрапила у скандал через спільні фото з російською спортсменкою. Тепер 19-річну Ярославу викликають "на килим" у Міноборони, оскільки Магучіх також є молодшим лейтенантом ЗСУ.

Фотографії Ярослави поряд зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участь в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду (CAS)), викликали обурену реакцію в суспільстві.

В Україну йде затяжне похолодання: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні скоро зміниться з приходом похолодання цього тижня. Найнижча температура очікується на заході країни, але до середини тижня зниження градусів добереться і до півдня.

За даними синоптиків Українського гідрометцентру, в західних областях буде прохолодно протягом наступних п'яти днів. У вівторок, 10-го числа, температура тут знизиться до +22 градусів. А до четверга, 12-го серпня свіжіше стане і на півдні, +27+30 градусів. Що буде з погодою в країні в найближчі п'ять днів - читайте нижче в нашому матеріалі.