ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Новим тренером збірної України стане Ребров: контракт підпишуть на два роки

Новость на русском →
Україна, Субота 07 серпня 2021 01:36
Новим тренером збірної України стане Ребров: контракт підпишуть на два роки Фото: Сергій Ребров, український футболіст і тренер (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Новим тренером збірної України з футболу стане Сергій Ребров. Він підпише контракт з Українською асоціацією футболу на два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

Новим тренером збірної України стане колишній наставник "Динамо", "Аль-Ахлі" і "Ференцвароша" Сергій Ребров. Цю інформацію підтвердили виданню джерела в Будинку футболу.

Відомо, що 47-річний Сергій Ребров домовився про розрив контракту з "Аль-Айном" і вже в понеділок буде представлений в якості наставника збірної України.

За інформацією видання, він підпише контракт за схемою "2+1". Тобто, спочатку він керуватиме українськими футболістами у відборі на ЧС-2022 і ЧЄ-2024. А після закінчення відбору на першість континенту угода може бути продовжена ще на рік.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко вже не є тренером української збірної. Він залишив команду після чемпіонату Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
NEWS
Допомога від МВФ піде на подушку безпеки для України, - радник Зеленського
Допомога від МВФ піде на подушку безпеки для України, - радник Зеленського
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація