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На початку серпня в Україні випав сніг. Засипало трасу Одеса-Миколаїв

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Субота 07 серпня 2021 13:57
На початку серпня в Україні випав сніг. Засипало трасу Одеса-Миколаїв Фото: сніг на трасі Одеса-Миколаїв (news.pn)
Автор: Инна Собора

Сьогодні на півдні країни випали значні опади. Водії на трасі Одеса-Миколаїв зафіксували сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 048.ua - "Сайт города Одесса".

В Одеській області по трасі в напрямку Миколаєва пройшов ливень. Там також випав град і сніг, який швидко розтанув.

Крім того, повалені низка дерев. Автомобілі затримуються у заторах.

Відео з місця події публікують очевидці у соцмережах.

Крім того, жителі Миколаєва повідомляють, що в місті пройшла сильна злива. На обочинах трас фіксують дрібний град, схожий на сніг.

А вот и первый снег этого лета.

Posted by Arkady Dabagyan on Friday, August 6, 2021

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