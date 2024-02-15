На фоне боев за Авдеевку. Белый дом призвал Конгресс одобрить помощь Украине

Конгресс США должен принять законопроект о выделении помощи Украине, иначе ситуация, которая происходит в Авдеевке Донецкой области, может повториться на других участках фронта.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Нам нужно, чтобы Конгресс принял дополнительный законопроект о национальной безопасности без дальнейших проволочек, если республиканцы в Палате представителей не примут меры в ближайшее время", - говорится в заявлении.

По его словам, то, что происходит в Авдеевке прямо сейчас вполне может повториться в другом месте на фронте.

"Поэтому нам снова нужно, чтобы Конгресс активизировался", - добавил Кирби.

Бои за Авдеевку

Напомним, россияне уже несколько месяцев подряд усиливают свои атаки в попытках оккупировать Авдеевку. Они хотят окружить город, а затем взять его под свой контроль.

В частности, таким образом враг хочет поднять рейтинги диктатора Владимира Путина перед президентскими выборами. Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить оккупантам огромные потери.

Кирби сказал, что Авдеевка может оказаться под контролем российских оккупантов, поскольку украинские войска не имеют артиллерийских снарядов.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что на защиту Авдеевки перебросили 3 отдельную штурмовую бригаду.

Более детально о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.