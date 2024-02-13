"Враг бросил на Авдеевку все". Как могут развиваться бои за город и есть ли угроза окружения

Ситуация в Авдеевке приближается к катастрофической. Российские войска продолжают наступать, бои ведутся в городской застройке, а в СМИ все чаще говорят об угрозе окружения.

Подробнее о том, что происходит в Авдеевке, и вызовах, стоящих перед Силами обороны, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: сводки Генштаба, аналитика американского Института изучения войны (ISW), карты украинского проекта DeepState, заявления командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, спикера Дмитрия Лиховия, начальника Авдеевской военной администрации Виталия Барабаша, публикация The Telegraph, комментарии военных экспертов Александра Коваленко и Александра Мусиенко.

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Что происходит в Авдеевке

Еще в начале прошлой недели начальник городской военной администрации Виталий Барабаш говорил, что одиночные группы российских диверсантов заходят в Авдеевку, но как таковых уличных боев не было.

"Конечно, если ДРГ зашла в город, и ребята ее ликвидируют, то идет стрелковый бой и создается впечатление, что это уже уличные бои", - отметил он и добавил, что речь не идет о каком-то большом количестве личного состава противника.

Однако спустя несколько дней спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что бои ведутся не только в частном секторе в северной части.

"Могу подтвердить, что да: боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером", - сказал он в эфире телемарафона.

В основном оккупанты штурмуют северную часть, чтобы перерезать главную логистическую артерию. Украинские защитники этому активно противодействуют, ситуация сложная, но в целом контролируемая, добавил Лиховий.

Фото: россияне фактически зажимают Авдеевку в клещи, наступают с нескольких сторон и добиваются успехов с севера (deepstatemap.live)

Об этом говорит и Барабаш. По его словам, россияне мощно давят на коксохим через дачный массив, но Силам обороны пока удается отрабатывать эти моменты, несмотря на кратное превосходство противника в живой силе и технике.

"Иногда читаю Telegram-каналы, что "Авдеевка уже пала". Такого однозначно нет. Если так кто-то заявляет, это в первую очередь неуважение к защитникам, которые защищают город. Они знают, что это не так. До того, что "все пропало", еще далеко", - сказал он.

С начала года оккупанты нанесли более 800 только авиабомбовых ударов, что привело к огромным разрушениям. На сегодня в Авдеевке нет ни одного относительно спокойного места, в подвалах спасаются порядка 900 мирных жителей, однако в результате атак многоэтажки складываются как карточные домики и часто нет возможности достать людей из-под завалов. Как и возможности эвакуировать желающих, поскольку единственная дорога на "большую землю" простреливается противником.

Официальной информации о том, что происходит в Авдеевке и на подступах, мало. В сводках Генштаба говорится о ежедневном отражении десятков атак на город и в районе близлежащих сел Тоненькое, Невельское, Новокалиново, Новобахмутовка, Бердычи, Ласточкино и т.д. Главный посыл - Силы обороны продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить город, и наносят большие потери.

По данным Института изучения войны (ISW), российская войска продвигаются в саму Авдеевку на фоне позиционных боев в окрестностях. Так называемые "Z-военкоры" утверждают, что их силы якобы перешли железнодорожные пути в северной части и закрепились на дачах, однако независимых подтверждений этому нет.

Аналитики украинского проекта DeepState считают обстановку критичной и хаотичной. Противник продвигается в северном секторе по улицам Независимости и Сапронова между АКХЗ и карьером. Имеет частичный успех в районе железнодорожного моста, штурмует позиции в направлении стелы при въезде и автобазы, пытался продвинуться по трассе, но отступил с потерями. Похожая ситуация на восточной окраине, а на юге враг настолько фанатичен, что заходит в окружение и держит круговую оборону.

Фото: динамика фронта на Авдеевском направлении (deepstatemap.live)

Судя по картам и динамике последней недели, клин восточнее коксохима продолжает расширяться. Не исключено, что сил украинской армии на северном участке недостаточно, чтобы сдержать продвижение. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не видит в этом ничего удивительного

"На самом деле у нас и раньше не хватало сил, россиян всегда было больше. Сейчас у них там сконцентрировано как минимум 45 000 личного состава, к тому же они продолжали наращивать концентрацию сил и средств. Кроме того, ресурсов у нас гораздо меньше, плюс мы ограничены во многих других моментах, например, в применении артиллерии. Из этого нетрудно сделать соответствующие выводы", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По данным DeepState, россияне якобы контролируют почти пятую часть Авдеевки. Военные спикеры не комментировали это, вероятно, в надежде на то, что ситуация еще может измениться, полагает руководитель Центр военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Раньше мы провели там определенные локальные действия, пытались оттеснить противника на юго-востоке и даже имели успех - оттеснили с участка около 2 квадратных километров. Но сейчас у нас продвижения нет. Думаю, о захваченной площади не говорят из-за активных боев и надеются, что все еще может измениться в нашу пользу", - отметил эксперт.

Есть ли угроза окружения: что говорят военные и эксперты

Прямо сейчас передовые подразделения россиян находятся недалеко от Индустриального проспекта, который является главной логистической артерией Авдеевского гарнизона. Выйдя на проспект, оккупанты фактически разрежут город на две части, а снабжение Сил обороны ляжет на проселочные дороги, причем как в северной, так и южной частях.

Поэтому в украинских СМИ все чаще обсуждают возможность окружения Авдеевки. По словам спикера группировки "Таврия" Дмитрия Лиховия, речь об угрозе оперативного окружения пойдет, когда враг подойдет ближе к главной дороге западнее АКХЗ, что затруднит поставки, логистику и усиление наших подразделений. Пока же въезд усложнен только для не военных, например, в город не может заехать полиция, чтобы установить последствия ударов и вероятных жертв.

"Ситуация динамичная. Видим намерения врага, видим, куда он хочет продвинуться, чтобы перерезать логистическую артерию снабжения в Авдеевке и обеспечить оперативное окружение", - сказал Лиховий, добавив, что "линия столкновения движется не в одну сторону, как кому-то может показаться".

Фото: противник близок к тому, чтобы перерезать главную логистическую артерию, но полевые дороги еще спосмобны обеспечить снабжение Авдеевского гарнизона (deepstatemap.live)

Александр Коваленко подчеркивает: происходящее в Авдеевке пока и близко не говорит об окружении. Под этим термином следует понимать положение подразделений, изолированных от основной группы войск, из-за чего невозможно ни снабжать группировку, ни вывести ее из изоляции, но при этом сохраняется пространство для маневров.

"Сейчас этого не наблюдается. Перерезание логистической артерии вовсе не означает процесс оперативного или тактического окружения", - отмечает он.

Если открыть карту, то есть главная дорога 0542, которая переходит в Индустриальный проспект и улицу Грушевского. Кроме нее есть как минимум три полевые дороги - одна через село Ласточкино и две из села Северное в сторону 9-го квартала.

"Полевые дороги - не лучший вариант для снабжения и эвакуации, но этими путями можно пользоваться. Поэтому вопрос окружения не стоит. Конечно, есть угроза того, что россияне перережут 0542 в пределах города через улицу Чистякова и по другим направлениям, но она пока не перерезана. Из этого следует, что даже в случае выхода россиян на проспект, возможность вывести гарнизон как из северного, так и южного секторов сохранится", - объясняет эксперт.

Несмотря на то, что фактически окружения нет, угрозы остаются и достаточно серьезные. По мнению Александра Мусиенко, украинская сторона должна держать в уме возможный выход из города, поскольку враг давно нависает с флангов, а продвижение в Авдеевке создает дополнительные вызовы.

"Даже если нам придется отойти, я не вижу в этом трагедии. По моему мнению, наш контингент выполнил три основные задачи: сдержал врага и не дал развить темп наступательной операции, чтобы он не дошел чуть ли не до админграниц Донецкой области; нанес большие потери в живой силе и технике; вытянул российские резервы и нанес максимальный урон. То есть при таких условиях можно сказать, что многое уже достигнуто. Сейчас видно, что нам с трудом удается отбивать атаки, почти невозможно продвинуться и разомкнуть фланги. Гарнизон держится из последних сил, но враг бросил в бой практически все, что у него есть. Я бы особенно отметил управляемые авиабомбы, которые наносят значительный урон", - сказал он.

Тактика россиян, украинское подкрепление и три сценария для Авдеевки

Российские войска к тому же изменили тактику. Если раньше они действовали малыми пехотными группами, то сейчас действуют при поддержке бронетехники.

"Мы видим цель противника - любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку… К штурмовым пехотным группам враг все чаще присоединяет бронегруппы", - отметил командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский.

Как уточнил спикер Дмитрий Лиховий, все чаще Авдеевку штурмуют с привлечением танков и боевых машин пехоты. Кроме того, туда переброшены подразделения российского спецназа, да и в целом армейская группировка противника отличается хорошей подготовкой.

Анонимные Telegram-паблики пишут о задаче Владимира Путина захватить город до первых чисел марта. Чтобы до выборов успеть записать видео на его фоне и объявить о военной победе. По мнению Мусиенко, нынешние действия оккупантов вполне укладываются в эту логику.

"Могу сказать, что враг бросил на Авдеевку все, что у него есть. И в этом, кстати, отличие от Бахмута. Когда штурмовали Бахмут, российские войска применяли группы "вагнеровцев", авиацию и частично артиллерию, танков и БМП почти не было. А здесь они активно лезут с бронетехникой. Возможно, у них проблемы со штурмовыми группами, раз они прикрываются броней. В любом случае им важно одержать пропагандистскую победу для Путина, под его выборы. И меняют тактику, потому что их уничтожают в больших количествах", - рассказал эксперт в беседе с РБК-Украина.

Поэтому, по его словам, можно выделить три возможных сценария для Авдеевки. Первый -попробовать перебросить подкрепление и переломить ситуацию, удерживать город там, где еще можно закрепиться. Риск в том, что переброска резервов означает потери и истощение для ВСУ, и вероятность отступления все равно не исключается.

Фото: разрушения в Авдеевке (Getty Images)

Второй - контрудар с северного или южного фланга, чтобы снять давление на нашу группировку. Он тоже сопряжен с определенными рисками, так как для этого нужно большое количество войск, которое способно внезапно для противника ударить в очень быстрые сроки.

"Третий, как мне кажется, едва ли не самый оптимальный: все же постепенно выходить непосредственно из Авдеевки и занимать оборонительные рубежи на других позициях. Какой из них будет реализован, зависит от командования", - отметил Мусиенко.

Что касается первого сценария, как заявил генерал Тарнавский, адекватный ответ на действия противника уже включает выставление дополнительные огневые позиции и задействование свежих сил. Накануне издание Forbes написало, что есть основания полагать о переброске одной из наиболее боеспособных бригад - 3-й штурмовой бригады ВСУ - в попытке спасти Авдеевку. Официального подтверждения пока нет. Сегодня спикер 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач заявил, что часть их подразделений впервые за два года вывели на отдых и ротацию.

"Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного так спокойнее стало, когда она пришла", - добавил он.

С какой целью Силы обороны перебросили туда свежие резервы, остается открытым вопросом. Эксперт Мусиенко допускает, что в ближайшее время она может проясниться.

"Захват Авдеевки будет на совести Америки". О чем пишут западные СМИ

На прошлой неделе британское издание The Telegraph опубликовало статью об Авдеевке. О том, что не смотря на огромные потери, армия Путина якобы вот-вот может захватить то, что осталось от города. При этом ценность Авдеевки, как и ранее Бахмута, скорее символическая, чем стратегическая. Но если россияне одержат верх на этом участке, то нарратив о победе больше не будет сводиться к грубой военной силе. Кроме того, возникнет вопрос - в чем причина. В том, что Силы обороны ослаблены двумя годами непрерывных боев, или в том, что Россия имеет преимущество из-за сокращения поддержки со стороны союзников Украины.

Фото: дефицит артиллерии стал одним из факторов нынешней ситуации в Авдеевке (Getty Images)

Блокировка пакетов военной помощи со стороны США привела к катастрофической нехватке артиллерии на линии фронта, в том числе под Авдеевкой. Еще летом сохранялся примерный паритет, но сейчас оккупанты выпускают пять снарядов на один украинский.

"Общее ощущение - если Авдеевка падет, это будет вина Америки. Задержки с помощью слишком длинные, в ВСУ заканчивается все, а европейцы так и не смогли нарастить свои возможности, чтобы компенсировать эту потерю. Основное - это недостаток артиллерийских боеприпасов и ракет", - приводит The Telegraph мнение бывшего атташе обороне Великобритании в странах Балтии и экс-советника Минобороны Украины Глена Гранта.

Александр Мусиенко согласен, что своевременная поддержка партнеров в артиллерии и боеприпасах в нужных объемах могла бы помешать наступлению россиян на Авдеевку.

"В такие моменты нам нужно гораздо больше оружия, у нас возникают проблемы с артиллерией и минами. Но это вина не столько Америки, сколько отдельных американской политиков из той части Республиканской партии, которая ориентируется на Дональда Трампа. Именно они блокируют вопрос на 60 млрд долларов, это происходит по их вине", - сказал он.

Опрошенные РБК-Украина эксперты не видят, за счет чего можно радикально исправить ситуацию. Очевидно одно - ближайшие дни и недели вполне могут стать судьбоносными для Авдеевки.