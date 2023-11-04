На фоне агрессивных действий КНР Япония, США и Филиппины сотрудничают по защите свободы моря

Глава японского правительства встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, где два лидера договорились начать переговоры по соглашению о взаимном доступе войск для укрепления военного сотрудничества на фоне поведения КНР в Южно-Китайском море в последнее время.

Стоит отметить, что и Филиппины и Япония являются одними из ближайших азиатских союзников Соединенных Штатов Америки. Они заняли решительную позицию против того, что они считают агрессивным поведением китайских судов на фоне десятилетних споров по морскому суверенитету.

Что предшествовало

В октябре корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером для пополнения запасов. Через два часа после этого, катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин во время той же операции по доставке запасов в Южно-Китайском море. После этого Филиппины обвинили Пекин во вторжении в их воды.

Президент США Джо Байден предупредил Китай, что Соединенные Штаты будут вынуждены вмешаться, если Пекин атакует филиппинские суда.

Сотрудничество Токио, США и Филиппин

В начале года Япония, США и Филиппины решили усилить оборонное сотрудничество на фоне возможного военного вторжения Китая в Тайвань.

А в марте США и Филиппины провели совместные военные учения, на которых отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.