На фоне агрессивных действий КНР Япония, США и Филиппины сотрудничают по защите свободы моря

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна, Филиппины и США сотрудничают по защите свободы Южно-Китайского моря на фоне агрессивных действий Пекина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава японского правительства встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, где два лидера договорились начать переговоры по соглашению о взаимном доступе войск для укрепления военного сотрудничества на фоне поведения КНР в Южно-Китайском море в последнее время.
Стоит отметить, что и Филиппины и Япония являются одними из ближайших азиатских союзников Соединенных Штатов Америки. Они заняли решительную позицию против того, что они считают агрессивным поведением китайских судов на фоне десятилетних споров по морскому суверенитету.
В октябре корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером для пополнения запасов. Через два часа после этого, катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин во время той же операции по доставке запасов в Южно-Китайском море. После этого Филиппины обвинили Пекин во вторжении в их воды.
Президент США Джо Байден предупредил Китай, что Соединенные Штаты будут вынуждены вмешаться, если Пекин атакует филиппинские суда.
В начале года Япония, США и Филиппины решили усилить оборонное сотрудничество на фоне возможного военного вторжения Китая в Тайвань.
А в марте США и Филиппины провели совместные военные учения, на которых отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.
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