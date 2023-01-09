США и союзники усилили подготовку к возможной войне за Тайвань, - FT

Вооруженные силы США и Японии быстро интегрируют свою командную структуру и расширяют совместные операции, поскольку Вашингтон и его азиатские союзники готовятся к возможному конфликту с Китаем, как война за Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Генерал-лейтенант Джеймс Бирман, командующий Третьим экспедиционным корпусом морской пехоты (III MEF) и морскими силами Японии отметил, что две армии заметно выросли за последний год. По его словам, США и их союзники в Азии копировали основу, позволившую западным странам поддержать сопротивление Украины России, готовясь к таким сценариям, как китайское вторжение на Тайвань.

"Почему мы добились того уровня успеха, которого добились в Украине? Значительная часть этого произошла потому, что после российской агрессии в 2014 и 2015 годах мы серьезно приступили к подготовке к будущему конфликту: обучение для украинцев, предварительное размещение поставок, определение мест, из которых мы могли бы осуществлять поддержку, поддерживать операции", - сказал он.

Япония и Филиппины также активизируют оборонное сотрудничество с США перед растущей силой Китая.

Япония и США намерены обсудить укрепление своего альянса на переговорах по безопасности между министрами иностранных дел и обороны 11 января и саммите между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисида 13 января в Вашингтоне. Саммит проходит в тот момент, когда Токио начинает радикальное изменение политики безопасности, включающей увеличение расходов на оборону и размещение ракет, способных поражать территорию Китая.

Так, III MEF является единственной силой реагирования на кризисные ситуации Корпуса морской пехоты, постоянно дислоцирующейся за пределами США. Она действует в радиусе действия китайских ракет средней и большой дальности, посредством которых Пекин стремится ограничить свободу операций США в регионе.

Это подразделение находится в центре масштабной реформы Корпуса морской пехоты, целью которой является концентрация внимания на борьбе с повстанцами на Ближнем Востоке путем создания небольших подразделений, специализирующихся на быстрых и тайных действиях на островах и в проливах Восточной Азии и западной части Тихого океана, чтобы противостоять стратегии Пекина "против доступа к зоне запрета".

Бирман отметил, что для реализации этой стратегии жизненно важной была более тесная интеграция с союзниками. В серии недавних учений морские пехотинцы впервые создали двусторонние наземные тактические центры координации, а не обменивались связями с командными пунктами союзников.

Другим признаком углубления сотрудничества является то, что отдельные японские военные подразделения были назначены частью "резервных сил" наряду с III MEF и подразделениями ВМС и ВВС США.

В рамках этих подготовительных мероприятий Филиппины планируют разрешить американским силам разместить оружие и другие запасы еще на пяти базах в дополнение к пяти, куда США уже имеют доступ.