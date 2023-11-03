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Филиппины обвинили Китай во вторжении в их воды

Филиппины, Пятница 03 ноября 2023 04:36
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Филиппины обвинили Китай во вторжении в их воды Фото: Филиппины заявили, что Китай вторгся в их воды (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министерство иностранных дел Филиппин обвинило Китай во вторжении в их воды после инцидента с участием военных кораблей двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В МИД страны отметили, что заявление китайских военных о том, что у филиппинского военного корабля незаконно вошедшего в воды вблизи мели Скарборо нет правовых оснований и служит лишь для повышения напряжения.

"Это Китай вторгается в филиппинские воды", – заявили в ведомстве.

Что предшествовало

В октябре корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером для пополнения запасов. Через два часа после этого, катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин во время той же операции по доставке запасов.

Президент США Джо Байден предупредил Китай, что США будут вынуждены вмешаться, если Пекин будет атаковать филиппинские суда.

Отношения КНР и Филиппин

В последнее время отношения Филиппин и Китая напряжены из-за политики президента Фердинанда Маркоса-младшего, который избрал курс на сближение с США.

В начале года Япония, США и Филиппины решили усилить оборонное сотрудничество на фоне возможного военного вторжения Китая на Тайвань.

А в марте США и Филиппины провели совместные военные учения, на которых отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.

Кроме этого, Китай имеет претензии на все Южно-Китайское море, в то время как по международному праву оно распределено между несколькими государствами. Так, в конце сентября Китай установил "плавающий барьер" неподалеку от Филиппин, чем помешал их рыбацким лодкам выходить в море и работать.

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