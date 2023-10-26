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Байден предупредил Китай не атаковать корабли Филиппин, иначе США вмешаются

США, Четверг 26 октября 2023 07:32
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Байден предупредил Китай не атаковать корабли Филиппин, иначе США вмешаются Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден предупредил Китай, что США будут вынуждены вмешаться, если Пекин атакует филиппинские суда в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На прошлой неделе корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером для пополнения запасов. Через два часа после этого, катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин во время той же операции по доставке запасов.

Американский лидер заявил, что корабли КНР действовали опасно и незаконно, поскольку Филиппины проводили обычную миссию пополнения запасов в своей экономической зоне в Южно-Китайском море.

"Я хочу быть очень четким: обязательства Соединенных Штатов по обороне Филиппин являются железными. Любое нападение на филиппинские самолеты, суда или вооруженные силы приведет к действию нашего Договора о взаимной обороне с Филиппинами", - заявил Байден.

Китай и Филиппины

В последнее время отношения Филиппин и Китая напряжены из-за политики президента Фердинанда Маркоса-младшего, который избрал курс на сближение с США.

В начале года Япония, США и Филиппины решили усилить оборонное сотрудничество на фоне возможного военного вторжения Китая на Тайвань.

А в марте США и Филиппины провели совместные военные учения, на которых отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.

Кроме этого, Китай имеет претензии на все Южно-Китайское море, в то время как по международному праву оно распределено между несколькими государствами. Так, в конце сентября Китай установил "плавающий барьер" неподалеку от Филиппин, чем помешал их рыбацким лодкам выходить в море и работать.

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Джозеф Байден Китай Филиппины
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